"Я абсолютно на стороне девушек". Правозащитница прокомментировала историю с мосфильмовским маньяком

Правозащитница, соавтор законопроекта о профилактике домашнего насилия Алёна Попова, комментируя историю со скандальным режиссёром Родионом Бельковым, которого уже прозвали мосфильмовским маньяком, домогавшимся актрис, отметила, что верит словам его жертв и уверена, что они не врут.

— Я абсолютно на стороне девушек и уверена, что они не привирают нисколько. В нашей стране существует ещё дикая стигма, что жертвам сексуальных домогательств нельзя доверять, потому что единственная их цель — раздеть мужика до трусов. Потому что у них какая-то несчастная жизнь и только за счёт этого мужчины они могут вырасти. Это абсолютное уничижение женщины, здесь нет никакой логики, — поделилась Попова в беседе с Лайфом, отметив, что процент ложных обвинений по таким делам составляет всего 2%.

По словам правозащитницы, в российском законодательстве, которое должно защищать жертв насилия, имеются серьёзные недочёты. Например, отмечает эксперт, статья 133 УК РФ, в которой сказано, что "понуждение к действиям сексуального характера лица, находящегося в заведомо подчинённом положении, путём шантажа, угрозы, повреждения имущества и так далее", как бы показывает, что не сами домогательства являются противоправным действием, а если они сопряжены с шантажом, и жертва ещё должна это доказать. В последнем также есть много подводных камней.

Так, если девушке всё же удастся, например, снять момент принуждения и угроз и сохранить видео, то на суде ей могут вменить статью о негласном получении информации, что также является нарушением. По словам Поповой, многие люди уже пострадали от этого. Кроме того, такие доказательства могут не принять, так как они будут считаться добытыми незаконным путём. Правозащитница отметила, что вместе с коллегами они много раз говорили о расширении прав жертв сексуальных домогательств.