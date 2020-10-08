Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Заявление лидера государства опубликовано на сайте Кремля.
В Кремле высказались о присутствии боевиков из Сирии в Нагорном КарабахеПо оценке Пескова, это представляет большую опасность.
Отмечается, что сделано оно было после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
— Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, — говорится в тексте заявления.
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в использовании запрещённого оружияКроме того, представитель НКР обвинил Баку в привлечении к военным действиям наёмных террористов.
Главы МИД двух стран приглашены в российское дипведомство для проведения консультаций при посредничестве Сергея Лаврова.
Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении оружия и начали публиковать видеоролики обоюдного уничтожения техники. Причиной конфликта стал давний спор за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Страны ввели военное положение. Сообщалось о гибели по меньшей мере 20 мирных жителей с начала конфликта.
Комментариев: 0