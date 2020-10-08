Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Заявление лидера государства опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что сделано оно было после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

— Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, — говорится в тексте заявления.