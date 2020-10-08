В Карабахе прооперировали российского военкора, пострадавшего при обстреле — видео

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МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики рассказал о состоянии российских журналистов, пострадавших при обстреле главного храма города Шуши — Казанчецоц. Раненые находятся в медицинском центре в Степанакерте, им оказывают неотложную помощь.

Так, состояние Юрия Котенка оценивается как крайне тяжёлое, нестабильное, его прооперировали. Левон Арзанов и Грант Бадалян находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает. Журналистов посетил представитель карабахского внешнеполитического ведомства, дипломаты находятся в контакте с коллегами из Посольства РФ в Армении.