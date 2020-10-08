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В Карабахе прооперировали российского военкора, пострадавшего при обстреле — видео

Он находится в крайне тяжёлом состоянии.

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Видео © Телеграм-канал "МИД Арцаха"

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики рассказал о состоянии российских журналистов, пострадавших при обстреле главного храма города Шуши — Казанчецоц. Раненые находятся в медицинском центре в Степанакерте, им оказывают неотложную помощь.

Так, состояние Юрия Котенка оценивается как крайне тяжёлое, нестабильное, его прооперировали. Левон Арзанов и Грант Бадалян находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает. Журналистов посетил представитель карабахского внешнеполитического ведомства, дипломаты находятся в контакте с коллегами из Посольства РФ в Армении.

Российские журналисты пострадали в результате обстрела храма в Нагорном Карабахе

Один из них находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, Азербайджан и Армения начали ожесточённо обстреливать военную технику друг друга 27 сентября. Причиной конфликта стал давний спор за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Страны ввели военное положение. Сообщалось о гибели по меньшей мере 20 мирных жителей с начала конфликта. Стороны заявляли об уничтожении самолётов, вертолётов и беспилотников друг друга, однако большая часть этой информации опровергалась. Однозначное подтверждение нашёл факт обстрела Азербайджаном города Степанакерта, где в этот момент находился военный корреспондент Лайфа.

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