В Карабахе прооперировали российского военкора, пострадавшего при обстреле — видео

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МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики рассказал о состоянии российских журналистов, пострадавших при обстреле главного храма города Шуши — Казанчецоц. Раненые находятся в медицинском центре в Степанакерте, им оказывают неотложную помощь.
Так, состояние Юрия Котенка оценивается как крайне тяжёлое, нестабильное, его прооперировали. Левон Арзанов и Грант Бадалян находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизням ничего не угрожает. Журналистов посетил представитель карабахского внешнеполитического ведомства, дипломаты находятся в контакте с коллегами из Посольства РФ в Армении.
Российские журналисты пострадали в результате обстрела храма в Нагорном КарабахеОдин из них находится в тяжёлом состоянии.
Напомним, Азербайджан и Армения начали ожесточённо обстреливать военную технику друг друга 27 сентября. Причиной конфликта стал давний спор за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Страны ввели военное положение. Сообщалось о гибели по меньшей мере 20 мирных жителей с начала конфликта. Стороны заявляли об уничтожении самолётов, вертолётов и беспилотников друг друга, однако большая часть этой информации опровергалась. Однозначное подтверждение нашёл факт обстрела Азербайджаном города Степанакерта, где в этот момент находился военный корреспондент Лайфа.
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