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"Не ради денег". Любовница Тарзана подала на него в суд за побои

По словам её адвоката, они с подзащитной не хотят усадить его за решётку.

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Видео © Mash

Актриса Анастасия Шульженко, ставшая известной после заявлений об интимной связи и беременности от женатого Сергея Тарзана Глушко, решила подать на возлюбленного в суд за травмы, которые получила во время их последней встречи. Об этом рассказал её адвокат Вадим Лялин, передаёт Mash.

Глушко будет отвечать за то, что нанёс повреждения моей доверительнице. Закрытая черепно-мозговая травма — это как минимум. Это уже подтверждено в травмпункте, и получен листок нетрудоспособности, — рассказал он.

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Недавно пара оказалась в центре скандала из-за внезапно объявившейся любовницы Сергея Глушко. Певица до последнего не высказывалась напрямую о ситуации, но наконец решила её прояснить.

Лялин выразил уверенность в том, что с объективной точки зрения цели "сажать" Глушко в тюрьму нет. Однако в то же время он подчёркивает, что "мы не Пашаев и Добровинский" и цели заработать на всём происходящем тоже нет.

Это в любом случае уголовное преступление, это всё равно неприятности, — отмечает он.

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Большинство подписчиков поддержали актрису, пожелав ей "быстрее пережить кошмар".

Напомним, скандальная история началась с заявления Наташи Королёвой о пропаже из квартиры денег и украшений. В число подозреваемых в краже, как сообщали СМИ, входит любовница супруга певицы Тарзана Анастасия Шульженко. Она рассказала об интимной связи с актёром и заявила, что беременна от него. После этого актриса призналась, что теперь боится за свою жизнь.

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