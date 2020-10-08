"Не ради денег". Любовница Тарзана подала на него в суд за побои

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Актриса Анастасия Шульженко, ставшая известной после заявлений об интимной связи и беременности от женатого Сергея Тарзана Глушко, решила подать на возлюбленного в суд за травмы, которые получила во время их последней встречи. Об этом рассказал её адвокат Вадим Лялин, передаёт Mash.

— Глушко будет отвечать за то, что нанёс повреждения моей доверительнице. Закрытая черепно-мозговая травма — это как минимум. Это уже подтверждено в травмпункте, и получен листок нетрудоспособности, — рассказал он.

Лялин выразил уверенность в том, что с объективной точки зрения цели "сажать" Глушко в тюрьму нет. Однако в то же время он подчёркивает, что "мы не Пашаев и Добровинский" и цели заработать на всём происходящем тоже нет.

— Это в любом случае уголовное преступление, это всё равно неприятности, — отмечает он.