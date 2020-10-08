Неизвестный под видом Тихановской побывал на заседании одного из комитетов парламента Дании

Во время заседания комитета по внешней политике парламента Дании, которое проходило в режиме онлайн, неизвестный человек выдавал себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом сообщили на сайте законодательного органа страны.
Уточняется, что в начале заседания, которое было посвящено вопросам политической ситуации в республике, притворявшийся Тихановской человек сказал, что не может включить веб-камеру, так как она не работает.
МВД РФ объяснило включение Тихановской в список разыскиваемых лицВ России уголовных дел против белорусской оппозиционерки не возбуждалось.
Спустя некоторое время участники встречи осознали, что от имени бывшего кандидата на пост президента Белоруссии говорит другой человек, и завершили заседание.
В парламенте Дании рассказали, что во время собрания не было сказано ничего, что нанесло бы ущерб внешнеполитическому курсу страны. Как утверждается в заявлении комитета, теперь во время онлайн-переговоров с представителями других стран включённая камера будет обязательным требованием.
"Надо проверить почтовый ящик". Тихановская призналась, что не знала об объявлении себя в розыск в РФОна отметила, что в последнее время у неё очень насыщенный график.
Ранее сообщалось, что данные экс-кандидата на пост главы Белоруссии Светланы Тихановской появились в реестре разыскиваемых лиц МВД РФ. При этом, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается политик, в базе не уточняется. Позже адвокат Дмитрий Аграновский поделился мнением, что Тихановскую могли объявить в розыск в России в рамках договора о Союзном государстве.
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