Неизвестный под видом Тихановской побывал на заседании одного из комитетов парламента Дании

Во время заседания комитета по внешней политике парламента Дании, которое проходило в режиме онлайн, неизвестный человек выдавал себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом сообщили на сайте законодательного органа страны.

Уточняется, что в начале заседания, которое было посвящено вопросам политической ситуации в республике, притворявшийся Тихановской человек сказал, что не может включить веб-камеру, так как она не работает.

Спустя некоторое время участники встречи осознали, что от имени бывшего кандидата на пост президента Белоруссии говорит другой человек, и завершили заседание.

В парламенте Дании рассказали, что во время собрания не было сказано ничего, что нанесло бы ущерб внешнеполитическому курсу страны. Как утверждается в заявлении комитета, теперь во время онлайн-переговоров с представителями других стран включённая камера будет обязательным требованием.