Россиянин забил мать до смерти из-за беспорядка в квартире

Житель города Богородска в Нижегородской области нанёс смертельные побои своей матери из-за того, что она устроила дома беспорядок. Об этом сообщает агентство "Время Н" со ссылкой на данные суда.

— Он жестоко избил её, от чего женщина скончалась, — говорится в сообщении.

В настоящий момент дело направлено на рассмотрение в Богородский городской суд.