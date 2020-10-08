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Россиянин забил мать до смерти из-за беспорядка в квартире

Расследование дела завершено, оно направлено в суд.

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Фото © Pixabay

Житель города Богородска в Нижегородской области нанёс смертельные побои своей матери из-за того, что она устроила дома беспорядок. Об этом сообщает агентство "Время Н" со ссылкой на данные суда.

Пьяный отец-одиночка избил двухлетнюю дочь в Пензенской области

Девочка госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Он жестоко избил её, от чего женщина скончалась, — говорится в сообщении.

В настоящий момент дело направлено на рассмотрение в Богородский городской суд.

Ранее Лайф публиковал видео из Курска, где мать избила и обматерила сына в такси.

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