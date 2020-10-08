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ФБР помешало планам заговорщиков похитить губернатора штата Мичиган

Перед нападением они планировали взорвать бомбу для отвлечения полиции.

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В американском штате Мичиган сотрудникам ФБР удалось раскрыть заговор, целью которого было похищение губернатора Гретхен Уитмер из её загородного дома. Об этом сообщает газета The Detroit News

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К настоящему моменту деньги уже обнаружены и изъяты.

Несколько членов преступной группы говорили об убийстве "тиранов" и "взятии" действующего губернатора, — приводит издание слова из показаний одного сотрудника.

По данным журналистов, расследование началось в начале 2020 года после поступления в ФБР информации о сообществе в соцсетях, участники которого обсуждают свержение власти и правоохранительных органов любыми способами — как мирными, так и не очень. По их собственной версии, правительство некоторых штатов, в том числе Мичигана, виновно в нарушении Конституции США.

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Малышку выкрали её родители.

Участники заговора установили наблюдение за домом губернатора и планировали отвлечь внимание полиции взрывом бомбы, чтобы в этот момент совершить нападение и "вырубить" Уитмер шокером. По данным властей, одно такое взрывное устройство они даже испытали.

Ранее Лайф сообщал, что жительницу Кемеровской области осудили на семь лет за похищение малыша из роддома.

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