ФБР помешало планам заговорщиков похитить губернатора штата Мичиган

В американском штате Мичиган сотрудникам ФБР удалось раскрыть заговор, целью которого было похищение губернатора Гретхен Уитмер из её загородного дома. Об этом сообщает газета The Detroit News

— Несколько членов преступной группы говорили об убийстве "тиранов" и "взятии" действующего губернатора, — приводит издание слова из показаний одного сотрудника.

По данным журналистов, расследование началось в начале 2020 года после поступления в ФБР информации о сообществе в соцсетях, участники которого обсуждают свержение власти и правоохранительных органов любыми способами — как мирными, так и не очень. По их собственной версии, правительство некоторых штатов, в том числе Мичигана, виновно в нарушении Конституции США.

Участники заговора установили наблюдение за домом губернатора и планировали отвлечь внимание полиции взрывом бомбы, чтобы в этот момент совершить нападение и "вырубить" Уитмер шокером. По данным властей, одно такое взрывное устройство они даже испытали.