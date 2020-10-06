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Боня дважды стала жертвой грабителей, которые обокрали её квартиру в Монако с разницей в 10 дней

Ведущая живёт в квартире со своей дочкой от Александра Смёрфита, сына ирландского миллионера.

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Фото © Instagram / victoriabonya

40-летняя Виктория Боня пожаловалась в "Инстаграме", что дважды за десять дней стала жертвой грабителей. Сначала преступники забрались в квартиру через открытый балкон. По словам ведущей, злоумышленников видели соседи: те прятались за машинами во дворе, выжидая удобный момент.

Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым и было очень легко войти. Но, когда инцидент произошёл в первый раз, я говорила полиции, что они вернутся

Виктория Боня

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

Приехавшие на место полицейские заверили Викторию, что ей больше нечего бояться. Однако вскоре инцидент повторился. Теперь преступники устроили кражу со взломом. Воров якобы снова видели соседи, которые, как и в прошлый раз, просто сфотографировали их и передали снимки в прессу. По подсчётам ведущей, она лишилась 250 тысяч евро (≈ 23 миллионов рублей).

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

<...> Во второй раз когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи. <...> Ущерб был нанесён приблизительно на 250 000 евро — полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчётам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей

Виктория Боня

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

Чтобы защитить себя и свою дочку, Виктория установила "сигнализацию, камеру и сенсоры", однако и это вызвало проблемы. Якобы соседей не устроили белые камеры на жёлтом фасаде дома. Также расстроенная экс-участница "Дома-2" отметила, что на юге Франции подобные кражи совершают постоянно. Преступники даже "пускают газ, усыпляют людей и выносят всё!"

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Девушка не сразу поняла, с кем имеет дело.

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