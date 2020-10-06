Боня дважды стала жертвой грабителей, которые обокрали её квартиру в Монако с разницей в 10 дней

<...> Во второй раз когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи. <...> Ущерб был нанесён приблизительно на 250 000 евро — полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчётам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей

Виктория Боня