Боня дважды стала жертвой грабителей, которые обокрали её квартиру в Монако с разницей в 10 дней

40-летняя Виктория Боня пожаловалась в "Инстаграме", что дважды за десять дней стала жертвой грабителей. Сначала преступники забрались в квартиру через открытый балкон. По словам ведущей, злоумышленников видели соседи: те прятались за машинами во дворе, выжидая удобный момент.
Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым и было очень легко войти. Но, когда инцидент произошёл в первый раз, я говорила полиции, что они вернутся
Приехавшие на место полицейские заверили Викторию, что ей больше нечего бояться. Однако вскоре инцидент повторился. Теперь преступники устроили кражу со взломом. Воров якобы снова видели соседи, которые, как и в прошлый раз, просто сфотографировали их и передали снимки в прессу. По подсчётам ведущей, она лишилась 250 тысяч евро (≈ 23 миллионов рублей).
<...> Во второй раз когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи. <...> Ущерб был нанесён приблизительно на 250 000 евро — полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчётам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей
Чтобы защитить себя и свою дочку, Виктория установила "сигнализацию, камеру и сенсоры", однако и это вызвало проблемы. Якобы соседей не устроили белые камеры на жёлтом фасаде дома. Также расстроенная экс-участница "Дома-2" отметила, что на юге Франции подобные кражи совершают постоянно. Преступники даже "пускают газ, усыпляют людей и выносят всё!"
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