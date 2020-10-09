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На Урале мать пыталась заморить голодом новорождённую дочь и держала её полгода в шкафу

Ребёнка случайно нашли подруги женщины, когда пришли в гости.

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Видео © Соцсети

В городе Карпинске Свердловской области подруги собрались обсудить последние новости за бокалом вина, однако по ходу вечера нашли в шкафу младенца, которого хозяйка квартиры на протяжении полугода пыталась заморить голодом и прятала в шкафу. Видеозапись и подробности жуткой истории были опубликованы в группе Краснотурьинск LIVE во "ВКонтакте".

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Женщину спасли и госпитализировали, она весила 35 килограммов и не могла самостоятельно передвигаться.

Как рассказали знакомые с ситуацией, это третий ребёнок в семье. Помимо малышки, есть трёхлетняя сестра и 13-летний брат. Мать некоторое время назад ходила беременная, однако потом сказала всем, что плод погиб. При этом вторая её дочь в садике часто говорила, что у неё появилась кукла "как живая", но никто не обращал внимания на это. В то же время старший всё знал и подкармливал младенца тайком.

В настоящее время ребёнок находится в тяжёлом состоянии в больнице, у него диагностирована гипотрофия третьей степени и имеются подозрения на ряд других заболеваний. Мать помещена в психдиспансер, против неё возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей. Семья ранее на учёте не состояла.

Ранее Лайф сообщал про беременную многодетную мать из Омской области, которая взяла в плен полуторагодовалого сына подруги из-за долга в 20 тысяч рублей.

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