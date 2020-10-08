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"По ходу, мы приехали". Московские спасатели прибыли на место пожара на складе боеприпасов под Рязанью

Ранее сообщалось, что возгорание удалось локализовать.

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Видео © LIFE

Спасателям, которые тушат пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, разгоревшийся накануне, по-прежнему не удаётся ликвидировать открытое горение.

Как стало известно Лайфу, на место ЧП прибыли пожарные из Москвы. Они выехали ещё днём, однако добраться до места происшествия удалось лишь под вечер. На кадрах, имеющихся в распоряжении Лайфа, видно яркое пламя на дальнем плане.

По ходу, мы приехали, — сказал один из спасателей.

Что осталось от склада боеприпасов под Рязанью после пожара — видео с коптера

Периодически на территории продолжают взрываться боеприпасы.

Ранее сообщалось, что пожар на складе боеприпасов на военном складе под Рязанью удалось локализовать.

Напомним, накануне в Рязанской области у населённого пункта Желтухино начали взрываться снаряды на загоревшемся складе боеприпасов. Изначально сообщалось, что огонь перекинулся на арсенал с травы, однако, по данным источника Лайфа, пожар мог произойти по причине короткого замыкания на одном из складов. МЧС эвакуировало жителей близлежащих деревень. В результате взрывов в больнице оказалось более 20 человек. Сейчас на месте работают спасатели и военные. Власти ввели режим ЧС в регионе.

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