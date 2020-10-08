"По ходу, мы приехали". Московские спасатели прибыли на место пожара на складе боеприпасов под Рязанью

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Спасателям, которые тушат пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, разгоревшийся накануне, по-прежнему не удаётся ликвидировать открытое горение.

Как стало известно Лайфу, на место ЧП прибыли пожарные из Москвы. Они выехали ещё днём, однако добраться до места происшествия удалось лишь под вечер. На кадрах, имеющихся в распоряжении Лайфа, видно яркое пламя на дальнем плане.

— По ходу, мы приехали, — сказал один из спасателей.