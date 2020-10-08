Соседка рассказала Лайфу о семье девочки, пропавшей под Тулой после преследования незнакомцем — видео

Видео © LIFE
15-летняя Маша, пропавшая под Тулой несколько дней назад после преследования незнакомцем, росла в хорошей, адекватной семье. Об этом Лайфу рассказала соседка подростка Рита. Сами родственники школьницы исключают версию о её побеге.
— Адекватные, нормальные, и родители хорошие, и девочки. Абсолютно спокойный, уравновешенный ребёнок, ничего плохого, — заявила собеседница.
По её словам, Маша жила с родителями и старшей сестрой. Молодого человека, которого сейчас разыскивают правоохранители региона и который может быть причастен к исчезновению несовершеннолетней, Рита никогда не видела. В ориентировке правоохранителей указано, что преследовавшему школьницу подозреваемому около 20–25 лет, он худощавого телосложения, был одет во всё чёрное. Из особых примет — следы рубцов от прыщей и гнойники на щеках.
"Доминирующая идея". Психиатр дал оценку поведению подозреваемого в пропаже школьницы под ТулойПо его мнению, мужчина может что-то скрывать.
Напомним, школьница пропала в городе Богородицке Тульской области 5 октября. Девочка вышла из музыкальной школы, но домой так и не вернулась. В последний раз камеры зафиксировали её, преследуемую неизвестным мужчиной. Сейчас его разыскивает полиция.
Комментариев: 0