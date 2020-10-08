Соседка рассказала Лайфу о семье девочки, пропавшей под Тулой после преследования незнакомцем — видео

15-летняя Маша, пропавшая под Тулой несколько дней назад после преследования незнакомцем, росла в хорошей, адекватной семье. Об этом Лайфу рассказала соседка подростка Рита. Сами родственники школьницы исключают версию о её побеге.

По её словам, Маша жила с родителями и старшей сестрой. Молодого человека, которого сейчас разыскивают правоохранители региона и который может быть причастен к исчезновению несовершеннолетней, Рита никогда не видела. В ориентировке правоохранителей указано, что преследовавшему школьницу подозреваемому около 20–25 лет, он худощавого телосложения, был одет во всё чёрное. Из особых примет — следы рубцов от прыщей и гнойники на щеках.