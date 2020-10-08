Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Соседка рассказала Лайфу о семье девочки, пропавшей под Тулой после преследования незнакомцем — видео

Она никогда не встречала мужчину, которого сейчас ищут полицейские.

1183

Видео © LIFE

15-летняя Маша, пропавшая под Тулой несколько дней назад после преследования незнакомцем, росла в хорошей, адекватной семье. Об этом Лайфу рассказала соседка подростка Рита. Сами родственники школьницы исключают версию о её побеге.

Адекватные, нормальные, и родители хорошие, и девочки. Абсолютно спокойный, уравновешенный ребёнок, ничего плохого, — заявила собеседница.

По её словам, Маша жила с родителями и старшей сестрой. Молодого человека, которого сейчас разыскивают правоохранители региона и который может быть причастен к исчезновению несовершеннолетней, Рита никогда не видела. В ориентировке правоохранителей указано, что преследовавшему школьницу подозреваемому около 20–25 лет, он худощавого телосложения, был одет во всё чёрное. Из особых примет — следы рубцов от прыщей и гнойники на щеках.

"Доминирующая идея". Психиатр дал оценку поведению подозреваемого в пропаже школьницы под Тулой

По его мнению, мужчина может что-то скрывать.

Напомним, школьница пропала в городе Богородицке Тульской области 5 октября. Девочка вышла из музыкальной школы, но домой так и не вернулась. В последний раз камеры зафиксировали её, преследуемую неизвестным мужчиной. Сейчас его разыскивает полиция.

Выбор редакции

"Доминирующая идея". Психиатр дал оценку поведению подозреваемого в пропаже школьницы под Тулой

сегодня в 13:14

"Мечтаю никогда не болеть!" Московские врачи спасли мальчика, удалив 20-сантиметровую опухоль — видео

сегодня в 14:59

"По ходу, мы приехали". Московские спасатели прибыли на место пожара на складе боеприпасов под Рязанью

сегодня в 18:25

"Спартак" в Москве не смог дожать "Локомотив"

сегодня в 19:29

В Госдепе оценили успешный запуск новейшей российской ракеты "Циркон"

сегодня в 19:22

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.