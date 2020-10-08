Российский сериал "Эпидемия" стал одним из десяти лучших на Netflix

Три дня до Гран-при Сочи. Падение исторического рекорда "Формулы" едет снимать Netflix В календаре "Формулы-1" близится знаковый для всех российских болельщиков день — Гран-при в Сочи. Гонка в России не раз становилась знаковой, но в этот раз всё по-особенному: Льюис Хэмилтон готовится побить вечный рекорд Михаэля Шумахера, такое даже Netflix не может пропустить.