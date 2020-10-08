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Российский сериал "Эпидемия" стал одним из десяти лучших на Netflix

Премьера картины на платформе состоялась 7 октября.

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Российский сериал "Эпидемия" вошёл в топ-10 лучших многосерийных картин стримингового сервиса Netflix. Проект является новым детищем кинокомпании 1-2-3 Production.

Официальный представитель Netflix подтвердил нам тот факт, что сериал "Эпидемия" вошёл в топ-10 сериалов Netflix на сегодняшний день. И это единственный новый сериал в списке, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В рейтинге Netflix "Эпидемия" обогнала такие популярные проекты, как "Американская семейка" и "Гриффины", заняв восьмую строчку списка. Премьера на медиаплатформе состоялась 7 октября, однако россияне смогут посмотреть сериал абсолютно бесплатно на телеканале ТВ-3 с 12 октября.

Три дня до Гран-при Сочи. Падение исторического рекорда "Формулы" едет снимать Netflix

В календаре "Формулы-1" близится знаковый для всех российских болельщиков день — Гран-при в Сочи. Гонка в России не раз становилась знаковой, но в этот раз всё по-особенному: Льюис Хэмилтон готовится побить вечный рекорд Михаэля Шумахера, такое даже Netflix не может пропустить.

"Эпидемия" является экранизацией книги Яны Вагнер "Вонгозеро". Создателями сериала выступили российские продюсеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, а также режиссёр Павел Костомаров. Сюжет закручен на эпидемии неизвестной болезни, которая поражает лёгкие. Ситуация обретает серьёзный характер, когда закрываются города, а люди начинают сражаться за еду. Вероятно, популярность сериала на Netflix обусловлена эпидемиологической обстановкой в мире, однако премьера первого сезона состоялась за два года до начала пандемии.

Ранее Лайф рассказывал, что с середины октября американский стриминговый сервис Netflix переведёт расчёты с подписчиками с евро на рубли, а также изменится юридическое лицо, предоставляющее услуги компании в России.

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