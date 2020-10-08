Сборная России уступила шведам в Москве. Из хорошего только возвращение Черышева и дебют Соболева

В октябре сборную России за неделю ждут сразу три матча: один контрольный, как раз против Швеции, и два — в Лиге наций. На игру со шведами вышел не совсем привычный для болельщиков состав. Мы прекрасно знаем, что Станислав Саламович не любит вносить изменения и не особо доверяет новичкам, но ротация состава ожидалась, так как впереди команду ждут матчи поважнее. На "ВЭБ-арене" в воротах стоял Сослан Джанаев, а в нападении появился 22-летний Андрей Мостовой. Не увидели мы в центре защиты и Георгия Джикию, который вместе с Маринато Гилерме сдал сомнительный тест на коронавирус.
Первая половина первого тайма получилась не столь зрелищной. Лишь после гола шведского нападающего "Реал Сосьедада" Александера Исака россияне стали действовать активнее и создали несколько опасных моментов, но не результативных.
📹 Александер Исак вывел шведскую сборную вперед точным ударом головой после розыгрыша стандарта— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
📺 #РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/36itnpoWUZ
Во втором тайме Черчесов сделал шесть замен. На поле, к радости фанатов, появился даже наш испанец Денис Черышев, который пропустил несколько матчей из-за травмы. Но ошибки Джанаева и проблемы в обороне без Джикии сильно сказались на игре. На 74-й минуте шведы забили нам второй гол.
📹 Маттиас Юханссон пробил с дальней дистанции, мяч рикошетом от ноги Федора Кудряшова залетел в ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
📺 #РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/yH9Ux8Qm1r
📱 Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/PlPlpJUo43
В самой концовке тайма забил дебютант сборной России Александр Соболев, но в целом игра у нашей команды получилась не самой удачной.
Соболев забил в первом же матче за сборную 💪— Матч ТВ (@MatchTV) October 8, 2020
Боролся за мяч до последних секунд и посвятил гол маме 🙏https://t.co/ZNABG7ZZSM pic.twitter.com/NKw5EP0xK4
Что касается болельщиков, то их на матче было немного. После скандала со "Спартаком", где во время игры с "Зенитом" были нарушены санитарно-эпидемиологические меры, стадионам теперь стало уделяться пристальное внимание. Но тут Роспотребнадзор может быть спокоен: фанаты сидели на расстоянии и почти все в масках, стюарды активно следили за исполнением правил безопасности и делали замечания.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Теперь сборную ждут матчи Лиги наций. 11 октября мы встретимся с Турцией, а 14 октября — с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве на "ВТБ-арене".
Контрольный матч
Россия — Швеция — 1:2
Голы: Исак 22' (0:1), Йоханссон 74' (0:2), Соболев 90+2' (1:2)
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