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Сборная России уступила шведам в Москве. Из хорошего только возвращение Черышева и дебют Соболева

В Москве на "ВЭБ-арене" подопечные Черчесова проиграли Швеции в товарищеском матче со счётом 1:2.

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Фото © Пресс-служба сборной России

В октябре сборную России за неделю ждут сразу три матча: один контрольный, как раз против Швеции, и два — в Лиге наций. На игру со шведами вышел не совсем привычный для болельщиков состав. Мы прекрасно знаем, что Станислав Саламович не любит вносить изменения и не особо доверяет новичкам, но ротация состава ожидалась, так как впереди команду ждут матчи поважнее. На "ВЭБ-арене" в воротах стоял Сослан Джанаев, а в нападении появился 22-летний Андрей Мостовой. Не увидели мы в центре защиты и Георгия Джикию, который вместе с Маринато Гилерме сдал сомнительный тест на коронавирус.

Первая половина первого тайма получилась не столь зрелищной. Лишь после гола шведского нападающего "Реал Сосьедада" Александера Исака россияне стали действовать активнее и создали несколько опасных моментов, но не результативных.

Во втором тайме Черчесов сделал шесть замен. На поле, к радости фанатов, появился даже наш испанец Денис Черышев, который пропустил несколько матчей из-за травмы. Но ошибки Джанаева и проблемы в обороне без Джикии сильно сказались на игре. На 74-й минуте шведы забили нам второй гол.

В самой концовке тайма забил дебютант сборной России Александр Соболев, но в целом игра у нашей команды получилась не самой удачной.

Что касается болельщиков, то их на матче было немного. После скандала со "Спартаком", где во время игры с "Зенитом" были нарушены санитарно-эпидемиологические меры, стадионам теперь стало уделяться пристальное внимание. Но тут Роспотребнадзор может быть спокоен: фанаты сидели на расстоянии и почти все в масках, стюарды активно следили за исполнением правил безопасности и делали замечания.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Теперь сборную ждут матчи Лиги наций. 11 октября мы встретимся с Турцией, а 14 октября — с Венгрией. Обе игры пройдут в Москве на "ВТБ-арене".

Контрольный матч

Россия — Швеция — 1:2

Голы: Исак 22' (0:1), Йоханссон 74' (0:2), Соболев 90+2' (1:2)

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