Муж застрелил любовника жены, а после заставил изменницу обезглавить его тело

Недавно 31-летняя Британи Бэррон вышла на связь с полицией штата Нью-Гэмпшир. Американка рассказала, что муж, 30-летний Армандо Бэррон, копался в её телефоне и узнал, что Джонатан Амеро, с которым она работала в одной компании, был её любовником. Мужчина приказал Британи убить 25-летнего парня. Когда она отказалась, в ночь с 19 на 20 сентября Бэррон сам напал на Амеро.
Армандо и Британи Бэррон. Фото © Twitter / DailyMail
По версии следствия, Армандо заманил любовника жены с помощью сообщений с её телефона. Когда тот приехал, Бэррон напал на парня, а затем велел ему и Британи сесть в машину Амеро. Внутри он заставил жену порезать запястья любовнику, что она и сделала.
Сразу после этого мужчина приказал изменнице застрелить любовника. Когда она отказалась, мужчина сам выстрелил три раза. Две пули попали Амеро в грудь и одна — прямо в голову. После этого по приказу мужа они вместе поехали в город Эррол, взяв с собой труп. Там Бэррон зашёл в магазин, чтобы купить брезент, жидкость для зажигалок, чистящее средство и лопату, пишет Daily Mail.
Джонатан Амеро. Фото © Twitter / DailyMail
Затем они пошли в лес и разбили лагерь. Согласно письменным показаниям, именно тогда Армандо заставил Британи отрезать голову Амеро. Опасаясь за свою жизнь, девушка обезглавила труп. Части тела жертвы закопали отдельно.
Спустя несколько дней Бэррона задержали, когда он ехал в машине вместе со своей девятилетней дочерью. Ему предъявили обвинения в убийстве Амеро и нападении на свою жену. Мужчина свою вину не признал.
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