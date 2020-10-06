Муж застрелил любовника жены, а после заставил изменницу обезглавить его тело

Недавно 31-летняя Британи Бэррон вышла на связь с полицией штата Нью-Гэмпшир. Американка рассказала, что муж, 30-летний Армандо Бэррон, копался в её телефоне и узнал, что Джонатан Амеро, с которым она работала в одной компании, был её любовником. Мужчина приказал Британи убить 25-летнего парня. Когда она отказалась, в ночь с 19 на 20 сентября Бэррон сам напал на Амеро.

По версии следствия, Армандо заманил любовника жены с помощью сообщений с её телефона. Когда тот приехал, Бэррон напал на парня, а затем велел ему и Британи сесть в машину Амеро. Внутри он заставил жену порезать запястья любовнику, что она и сделала.

Сразу после этого мужчина приказал изменнице застрелить любовника. Когда она отказалась, мужчина сам выстрелил три раза. Две пули попали Амеро в грудь и одна — прямо в голову. После этого по приказу мужа они вместе поехали в город Эррол, взяв с собой труп. Там Бэррон зашёл в магазин, чтобы купить брезент, жидкость для зажигалок, чистящее средство и лопату, пишет Daily Mail.