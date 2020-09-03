Бывшая учительница начальной школы убила семерых человек и 20 лет скрывалась от правосудия

"Он был самым хорошим парнем". Друзья серийных убийц раскрыли, как они вели себя перед преступлениями Недавно на "Реддите" в теме Ask Reddit пользовательница Ryfi12 попросила бывших друзей серийных убийц рассказать, каково было дружить с маньяками и как они себя вели в обычной жизни. В подборке ниже — десять ужасающих историй от людей, которые знали преступников лично.