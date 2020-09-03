Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Бывшая учительница начальной школы убила семерых человек и 20 лет скрывалась от правосудия

В китайской провинции Цзянси наконец сдвинулось с места дело 20-летней давности. На протяжении нескольких лет бывшая учительница в паре со своим любовником грабила и убивала людей.

446

Фото © Asia One

Лао Жунчжи в 1993 году работала учительницей начальной школы. Но когда девушка связала свою судьбу с Фа Цзыином, который на тот момент уже отсидел восемь лет за ограбление, её отношения с законом тоже испортились. До конца девяностых пара похищала, грабила и убивала людей. В 1999-м полиции удалось выйти на след преступников. Мужчину задержали и казнили. Однако девушке от правосудия удалось сбежать.

Фото © Asia One

Лао сменила имя и уехала из города Хэфэй, в котором прожила последние годы. Следующие 20 лет женщина скрывалась от полиции. Но в 2019 году её всё-таки поймали. К тому времени китаянка уже не занималась ничем противозаконным. Когда Жунчжи обнаружили, она работала продавщицей в лавке часов, которой владела её подруга.

Фото © Asia One

Жунчжи выдвинули целый ряд обвинений. По версии следствия, китаянка причастна к умышленным убийствам как минимум семи человек, совершённым с 1996 по 1999 год. В минувший понедельник Народная прокуратура Наньчана сообщила о начале судебного разбирательства над преступницей, пишет Asia One.

"Он был самым хорошим парнем". Друзья серийных убийц раскрыли, как они вели себя перед преступлениями

Недавно на "Реддите" в теме Ask Reddit пользовательница Ryfi12 попросила бывших друзей серийных убийц рассказать, каково было дружить с маньяками и как они себя вели в обычной жизни. В подборке ниже — десять ужасающих историй от людей, которые знали преступников лично.

Выбор редакции

Loading...