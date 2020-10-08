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"На такое шоу не придёт приличная девушка". Сябитова оценила шансы Тимати в "Холостяке"

Телеведущая заявила, что у музыканта мало шансов найти свою любовь на подобном проекте.

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Организаторы телепроекта "Холостяк" начали проводить первые кастинги для участниц. Ранее стало известно, что главным героем проекта будет знаменитый рэпер Тимати.

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова с долей скепсиса отнеслась к участию музыканта в "Холостяке" и оценила его шансы встретить будущую супругу на шоу как крайне низкие. Об этом она заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва".

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Недавно Анастасия Решетова и Тимати объявили о своём расставании, которое произошло спустя 11 месяцев после рождения их сына. Подписчики принялись сочувствовать девушке. Однако некоторые решили, что "вице-мисс Россия" строила счастье на чужом несчастье и поэтому поплатилась.

По мнению ведущей, "приличным девушкам" вряд ли будет интересно участие в подобном шоу, так как формат программы направлен в первую очередь на рейтинги и "смотрибельность".

На такое шоу не придёт приличная девушка из хорошей семьи, просто родители её не пустят. Обычно берут красивых, лучше глуповатых, потому что зрителям нужно что-то обсуждать. Умные речи прекрасной девушки с хорошим образованием никому не интересны, объяснила Сябитова.

Главная сваха страны подчеркнула, что для творческих личностей крайне важным является наличие семьи. Также она отметила, что возможности Тимати вполне позволяют ему найти достойную спутницу жизни и без участия в каких-либо телепроектах.

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2020-й стал испытанием для многих пар.

Шансы всегда хорошие. Я считаю, что такие мужчины, как Тимати, — успешные, талантливые, любимые — это наш хороший генофонд независимо от их возраста. Конечно, у них должна быть семья, любимые, близкие, которые их поддержат. У таких людей должно быть много детей, чтобы продолжать в них свой талант, добавила Сябитова.

Ведущая также предупредила, что у потенциальных невест Тимати в распоряжении не более полутора лет, чтобы проявить своё внимание, поскольку закоренелых мужчин-одиночек практически невозможно женить.

Когда мужчина привык к заботе и любви со стороны женщины, он легко поддаётся на уговоры из одних рук женских перейти в другие, но если полтора года прошло, он начинает чувствовать свободу, и тогда вернуть его в семью практически невозможно, — заключила сваха.

О разводе Тимати с Анастасией Решетовой стало известно в сентябре. Экс-супруги поддерживают дружеские отношения. У них подрастает сын Ратмир, которому скоро исполнится один год.

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