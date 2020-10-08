"На такое шоу не придёт приличная девушка". Сябитова оценила шансы Тимати в "Холостяке"

Организаторы телепроекта "Холостяк" начали проводить первые кастинги для участниц. Ранее стало известно, что главным героем проекта будет знаменитый рэпер Тимати.

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова с долей скепсиса отнеслась к участию музыканта в "Холостяке" и оценила его шансы встретить будущую супругу на шоу как крайне низкие. Об этом она заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению ведущей, "приличным девушкам" вряд ли будет интересно участие в подобном шоу, так как формат программы направлен в первую очередь на рейтинги и "смотрибельность".

— На такое шоу не придёт приличная девушка из хорошей семьи, просто родители её не пустят. Обычно берут красивых, лучше глуповатых, потому что зрителям нужно что-то обсуждать. Умные речи прекрасной девушки с хорошим образованием никому не интересны, — объяснила Сябитова.

Главная сваха страны подчеркнула, что для творческих личностей крайне важным является наличие семьи. Также она отметила, что возможности Тимати вполне позволяют ему найти достойную спутницу жизни и без участия в каких-либо телепроектах.

— Шансы всегда хорошие. Я считаю, что такие мужчины, как Тимати, — успешные, талантливые, любимые — это наш хороший генофонд независимо от их возраста. Конечно, у них должна быть семья, любимые, близкие, которые их поддержат. У таких людей должно быть много детей, чтобы продолжать в них свой талант, — добавила Сябитова.

Ведущая также предупредила, что у потенциальных невест Тимати в распоряжении не более полутора лет, чтобы проявить своё внимание, поскольку закоренелых мужчин-одиночек практически невозможно женить.

— Когда мужчина привык к заботе и любви со стороны женщины, он легко поддаётся на уговоры из одних рук женских перейти в другие, но если полтора года прошло, он начинает чувствовать свободу, и тогда вернуть его в семью практически невозможно, — заключила сваха.