"Держимся". Звезда "Универа" Хилькевич пошутила про развод

Российская актриса Анна Хилькевич пошутила про развод с супругом в посте в соцсети, передаёт издание "Дни.ру". Девушка поделилась новым снимком, на котором запечатлена вместе с мужем.
Звезда сериала "Универ" призналась, что испытанием для их брака стало желание разучить новый танец.
— Решили тут разучить танец с мужем. Чуть не развелись. Но не, мы держимся, — подписала артистка фотографию.
Звезда "Универа" Хилькевич рассказала, как увеличила грудьПо словам актрисы, она долго не осмеливалась рассказать о своём решении маме.
Весной Хилькевич рассказала о страшном опыте насилия. Актриса призналась, что попадала в ситуации, которые могли закончиться весьма трагично.
Анна Хилькевич известна зрителям по работе в популярных сериалах "Барвиха" и "Универ. Новая общага". Благодаря этим проектам девушка стала самой настоящей звездой российского телевидения. Подробнее о биографии и личной жизни актрисы читайте на сайте uznayvse.ru.
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