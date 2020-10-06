"Держимся". Звезда "Универа" Хилькевич пошутила про развод

Российская актриса Анна Хилькевич пошутила про развод с супругом в посте в соцсети, передаёт издание "Дни.ру". Девушка поделилась новым снимком, на котором запечатлена вместе с мужем.

Звезда сериала "Универ" призналась, что испытанием для их брака стало желание разучить новый танец.

— Решили тут разучить танец с мужем. Чуть не развелись. Но не, мы держимся, — подписала артистка фотографию.

Весной Хилькевич рассказала о страшном опыте насилия. Актриса призналась, что попадала в ситуации, которые могли закончиться весьма трагично.