Фанаты с трудом узнали на свежем фото Игоря Николаева, который сильно располнел после карантина

60-летний Игорь Николаев ведёт популярный инстаграм, где у него 1,1 млн подписчиков. Однако поклонников удивило фото из студии "Нового радио", которое появилось на странице Димы Билана. На нём экс-возлюбленный Наташи Королёвой предстал в окружении коллег. И узнать его на снимке оказалось делом не из лёгких.
Фото © Instagram / bilanofficial
Исполнитель хита "Малиновое вино" позировал в синей толстовке и серых джинсах, дополнив образ тёмными очками. Артист собрал волосы, открыв лицо, которое заметно покруглело.
Снимки разлетелись по Сети, и пользователи разглядывали их с недоумением. Юзеры никак не могли понять, кто из мужчин на фото — тот самый знаменитый романтик. Впрочем, некоторые отметили, что для своего возраста артист выглядит отлично и по-прежнему остаётся их кумиром.
Где здесь Николаев? Это же не мужчина в середине?
А он есть на этом фото???
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Игорь Николаев уже десять лет живёт в браке с певицей Юлией Проскуряковой, которая моложе супруга на 22 года. "10 лет как одно счастливое мгновение!❤️Сегодня — наш день", — поделился недавно артист. Пара воспитывает дочь.
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