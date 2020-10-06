Фанаты с трудом узнали на свежем фото Игоря Николаева, который сильно располнел после карантина

60-летний Игорь Николаев ведёт популярный инстаграм, где у него 1,1 млн подписчиков. Однако поклонников удивило фото из студии "Нового радио", которое появилось на странице Димы Билана. На нём экс-возлюбленный Наташи Королёвой предстал в окружении коллег. И узнать его на снимке оказалось делом не из лёгких.

Фото © Instagram / bilanofficial

Исполнитель хита "Малиновое вино" позировал в синей толстовке и серых джинсах, дополнив образ тёмными очками. Артист собрал волосы, открыв лицо, которое заметно покруглело.

Фото © Instagram / igor_nikolaev_music

Снимки разлетелись по Сети, и пользователи разглядывали их с недоумением. Юзеры никак не могли понять, кто из мужчин на фото — тот самый знаменитый романтик. Впрочем, некоторые отметили, что для своего возраста артист выглядит отлично и по-прежнему остаётся их кумиром.

Где здесь Николаев? Это же не мужчина в середине? era_v8

А он есть на этом фото??? sprancmane

Фото © Instagram / igor_nikolaev_music

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