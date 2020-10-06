Популярная 33-летняя певица Настя Каменских не устаёт радовать поклонников жаркими снимками в купальниках, выбирая для этого позы одна откровеннее другой. Не стала исключением и новая публикация, в которой звезда предстала в бикини с леопардовым принтом. Она повернулась к фотографу боком, демонстрируя подтянутую фигуру, которая досталась ей с большим трудом.
К такому пляжному образу Настя добавила несколько золотых украшений, а волосы оставила распущенными. Под фото она написала: "Внутри каждой девушки таится дикая кошка. Иногда милая и игривая, а иногда сильная и опасная. Какую из них сегодня ты выпустишь на свободу?" В комментариях пользователи "Инстаграма" оценили как метафору звезды, так и её формы, которые купальник не смог скрыть.
Но нашлись и те, кто остался недоволен поведением певицы. Они писали под фото, что устали видеть её обнажённое тело и сомнительные ракурсы. "Проблемы в творчестве — покажи задницу!", — ядовито написала пользовательница Сети, но никаких проблем у Насти не наблюдается. Она успешно построила сольную карьеру после распада дуэта "Потап и Настя" и выпускает одну песню за другой. Но и с Потапом расставаться звезда не стала: в 2019 году пара наконец-то поженилась.
WOW-stars
Настя Каменских показала мужу свою хищную натуру, позируя перед ним в маленьком купальнике
сегодня в 10:22
Наташа Королёва впервые высказалась об измене Тарзана, объяснив, почему она всё простила
вчера в 16:07
57-летняя Деми Мур надела откровенное кружевное бельё, но фанаты не были готовы к такой провокации
вчера в 14:18
Комментариев: 0