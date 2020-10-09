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Теперь на эту девушку не наглядеться, и мало кто узнает в ней бывшую наркозависимую с жутким лицом

Девушка сделала самый важный выбор в жизни, благодаря которому изменилось всё.

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Фото © Facebook / Ainsley Loudon

Эйнсли Лоудун из Килмарнока, Шотландия, долгое время страдала затяжными депрессиями. Ей было всего 14, когда она впервые попыталась покончить с собой. После подобное повторялось неоднократно. А чтобы хоть как-то справиться с проблемами, растущими как снежный ком, девушка стала злоупотреблять алкоголем.

Фото © Facebook / Ainsley Loudon, Instagram / ainz112

Фото © Facebook / Ainsley Loudon, Instagram / ainz112

Я пила из-за этой ужасной дыры внутри. Алкоголь был моим решением, но потом он стал моей проблемой. Мне было плохо, я погрузилась во тьму

Эйнсли Лоудун

Фото © Facebook / Ainsley Loudon

Фото © Facebook / Ainsley Loudon

В 16 лет она едва не угодила в тюрьму, затем начала употреблять наркотики. Жизнь Эйнсли стремительно катилась по наклонной, и постепенно рядом не осталось никого — ни друзей, ни близких. Только когда девушке исполнилось 26, она поняла, что дальше так продолжаться не может. И решила обратиться за помощью, пишет Kilmarnock Standard.

У меня оставалось три варианта: либо я попаду в тюрьму, либо покончу с собой, либо исцелюсь. Я выбрала последний

Эйнсли Лоудун

Фото © Facebook / Ainsley Loudon

Фото © Facebook / Ainsley Loudon

Эйнсли присоединилась к восстановительной программе для алко- и наркозависимых и два года пыталась вернуться к нормальной жизни. Постепенно ей стало это удаваться. Девушка нашла работу, наладила отношения с близкими и изменилась до неузнаваемости. Теперь вместо измождённого, усыпанного язвами лица в зеркале она видит красавицу, способную любить и улыбаться.

Раньше в моей жизни не было ни одного дня, когда бы я, просыпаясь, не хотела умереть. Но теперь я благодарна за каждый прожитый день

Эйнсли Лоудун

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