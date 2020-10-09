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"Весь день смеялась". Овсиенко увидела пользу слухов, что её избивает муж

Певица уверяет, что сейчас отдыхает в Крыму и у неё всё хорошо.

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Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета

Звезда 90-х, одна из солисток группы "Мираж" певица Татьяна Овсиенко прокомментировала слухи о том, что её супруг Александр Меркулов якобы держит её в заложниках и избивает. Всё оказалось далеко не так, как думали фанаты, пишет StarHit.

Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — неизбитую, живую и здоровую, — шутит певица.

Овсиенко заверила, что уже неделю она с супругом отдыхает в Крыму. Приехали они туда на машине. Пара проводит время, как и подобает туристам: купаются, гуляют по окрестностям, занимаются спортом.

Фанаты не узнали звезду 90-х Татьяну Овсиенко, которая стала выглядеть намного старше своего возраста

Особенно сильно певица проигрывает на фоне коллег — эффектных блондинок Булановой и Салтыковой.

Ранее Лайф писал, что знакомые артистки всерьёз боятся за её жизнь и подозревают, что она может умалчивать о настоящем положении дел в семье.

Татьяна Овсиенко — популярная певица, исполнительница множества известных песен. Из администратора гостиницы она стала знаменитостью, успешной артисткой. Её творчество и сценическая карьера являются наглядным примером упорства, энтузиазма и трудолюбия. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Овсиенко читайте на сайте uznayvse.ru.

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