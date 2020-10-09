"Весь день смеялась". Овсиенко увидела пользу слухов, что её избивает муж

Звезда 90-х, одна из солисток группы "Мираж" певица Татьяна Овсиенко прокомментировала слухи о том, что её супруг Александр Меркулов якобы держит её в заложниках и избивает. Всё оказалось далеко не так, как думали фанаты, пишет StarHit.

— Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — неизбитую, живую и здоровую, — шутит певица.

Овсиенко заверила, что уже неделю она с супругом отдыхает в Крыму. Приехали они туда на машине. Пара проводит время, как и подобает туристам: купаются, гуляют по окрестностям, занимаются спортом.

Ранее Лайф писал, что знакомые артистки всерьёз боятся за её жизнь и подозревают, что она может умалчивать о настоящем положении дел в семье.