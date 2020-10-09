"Весь день смеялась". Овсиенко увидела пользу слухов, что её избивает муж

Звезда 90-х, одна из солисток группы "Мираж" певица Татьяна Овсиенко прокомментировала слухи о том, что её супруг Александр Меркулов якобы держит её в заложниках и избивает. Всё оказалось далеко не так, как думали фанаты, пишет StarHit.
— Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — неизбитую, живую и здоровую, — шутит певица.
Овсиенко заверила, что уже неделю она с супругом отдыхает в Крыму. Приехали они туда на машине. Пара проводит время, как и подобает туристам: купаются, гуляют по окрестностям, занимаются спортом.
Фанаты не узнали звезду 90-х Татьяну Овсиенко, которая стала выглядеть намного старше своего возрастаОсобенно сильно певица проигрывает на фоне коллег — эффектных блондинок Булановой и Салтыковой.
Ранее Лайф писал, что знакомые артистки всерьёз боятся за её жизнь и подозревают, что она может умалчивать о настоящем положении дел в семье.
Татьяна Овсиенко — популярная певица, исполнительница множества известных песен. Из администратора гостиницы она стала знаменитостью, успешной артисткой. Её творчество и сценическая карьера являются наглядным примером упорства, энтузиазма и трудолюбия. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Овсиенко читайте на сайте uznayvse.ru.
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