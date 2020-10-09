Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Награда присуждена в том числе за борьбу с голодом в бедных странах.

Всемирная продовольственная программа ООН удостоена Нобелевской премии мира за 2020 год за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в затронутых конфликтами регионах и за усилия по предотвращению использования голода в качестве оружия войны.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

— Всемирная продовольственная программа — это крупнейшая в мире гуманитарная организация, борющаяся с голодом и содействующая продовольственной безопасности. В 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах, — объяснили в Нобелевском комитете.