Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Всемирная продовольственная программа ООН удостоена Нобелевской премии мира за 2020 год за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в затронутых конфликтами регионах и за усилия по предотвращению использования голода в качестве оружия войны.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

– Всемирная продовольственная программа – это крупнейшая в мире гуманитарная организация, борющаяся с голодом и содействующая продовольственной безопасности. В 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах, – объяснили в нобелевском комитете.