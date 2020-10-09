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Регион
Опубликовано 9 октября 2020, 12:24

Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа

Фото © Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Награда присуждена в том числе за борьбу с голодом в бедных странах.

Всемирная продовольственная программа ООН удостоена Нобелевской премии мира за 2020 год за усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в затронутых конфликтами регионах и за усилия по предотвращению использования голода в качестве оружия войны.

Всемирная продовольственная программа — это крупнейшая в мире гуманитарная организация, борющаяся с голодом и содействующая продовольственной безопасности. В 2019 году ВПП оказала помощь почти 100 миллионам человек в 88 странах, — объяснили в Нобелевском комитете.

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Ранее сообщалось, что нобелевскими лауреатами по химии в 2020 году стали Дженнифер Дудна и Эмманюэль Шарпантье.

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Алёна Темирчиева
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