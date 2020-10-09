Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября 2020, 12:03
7798

"Выжила чудом". Кузнецова рассказала о семье, где мать пыталась заморить дочь голодом в шкафу

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Омбудсмен готовит обращение в прокуратуру.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила перевести в Москву обнаруженную на Урале полуторагодовалую девочку, которую едва до смерти не заморила голодом мать. Но окончательное решение о перевозке будет принято, только если врачи сочтут перелёт безопасным для здоровья ребёнка. Пока же, как сообщила Кузнецова на своей странице в "Фейсбуке", она и её коллега в регионе готовятся обратиться в прокуратуру.

 Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом. Сейчас малышку переводят из местной больницы в областную. В отношении матери возбуждены уголовные дела, на двоих старших её детей оформлена опека на бабушку, старшему ребёнку оказывается помощь специалистов, — написала Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что необходимо проверить и дать оценку не только действиям матери, но и деятельности или бездействию органов системы профилактики, которые обязаны не допускать подобных шокирующих случаев.

На Урале мать пыталась заморить голодом новорождённую дочь и держала её полгода в шкафу

Ранее Лайф сообщал про беременную многодетную мать из Омской области, которая взяла в заложники полуторагодовалого сына подруги из-за долга в 20 тысяч рублей.

BannerImage
Михаил Аксёнов
  • Новости
  • Анна Кузнецова
  • омбудсмены
  • Дети
  • Регионы
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar