"Выжила чудом". Кузнецова рассказала о семье, где мать пыталась заморить дочь голодом в шкафу
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Омбудсмен готовит обращение в прокуратуру.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила перевести в Москву обнаруженную на Урале полуторагодовалую девочку, которую едва до смерти не заморила голодом мать. Но окончательное решение о перевозке будет принято, только если врачи сочтут перелёт безопасным для здоровья ребёнка. Пока же, как сообщила Кузнецова на своей странице в "Фейсбуке", она и её коллега в регионе готовятся обратиться в прокуратуру.
— Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом. Сейчас малышку переводят из местной больницы в областную. В отношении матери возбуждены уголовные дела, на двоих старших её детей оформлена опека на бабушку, старшему ребёнку оказывается помощь специалистов, — написала Кузнецова.
Омбудсмен добавила, что необходимо проверить и дать оценку не только действиям матери, но и деятельности или бездействию органов системы профилактики, которые обязаны не допускать подобных шокирующих случаев.
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