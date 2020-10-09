"Выжила чудом". Кузнецова рассказала о семье, где мать пыталась заморить дочь голодом в шкафу

Омбудсмен готовит обращение в прокуратуру.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила перевести в Москву обнаруженную на Урале полуторагодовалую девочку, которую едва до смерти не заморила голодом мать. Но окончательное решение о перевозке будет принято, только если врачи сочтут перелёт безопасным для здоровья ребёнка. Пока же, как сообщила Кузнецова на своей странице в "Фейсбуке", она и её коллега в регионе готовятся обратиться в прокуратуру.

— Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Около полугода новорождённая девочка прожила в шкафу. Выжила чудом. Сейчас малышку переводят из местной больницы в областную. В отношении матери возбуждены уголовные дела, на двоих старших её детей оформлена опека на бабушку, старшему ребёнку оказывается помощь специалистов, — написала Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что необходимо проверить и дать оценку не только действиям матери, но и деятельности или бездействию органов системы профилактики, которые обязаны не допускать подобных шокирующих случаев.