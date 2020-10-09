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В Дагестане 42 ребёнка попали в больницу с признаками отравления

Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Фото © Pixabay

В Дагестане 42 ребёнка госпитализированы с признаками отравления. Такие данные приводит республиканский Минздрав. Отмечается, что 36 из них были в детсадах, четверо — школьники и ещё двое детей находились дома.

Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объёме. Приём ведётся в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развёрнуто около 60 коек, — говорится в сообщении.

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В управлении образования отметили, что причиной ухудшения состояния могло стать волнение из-за торжественного мероприятия.

Расследованием причины вспышки отравления занимаются специалисты Роспотребнадзора. Пациентов навестил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. Он взял под свой личный контроль эту ситуацию.

В детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены педиатры, инфекционисты и эпидемиологи для осмотра детей. Малышей возьмут под семидневное медицинское наблюдение.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с отравлением восьми детей парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

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