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Прятала в шкафу от гостей. Появилась версия, почему жительница Урала морила дочь голодом

Соседи жалеют её, предполагают, что девушка могла лишиться рассудка из-за проблем.

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Фото © LIFE

Лайф попытался разобраться в истории с истощённой шестимесячной малышкой, которую 37-летняя мать с рождения прятала в шкафу и морила голодом. Жительница города Карпинска Свердловской области произвела малышку на свет в апреле, но всем соврала: заявила, что у неё был выкидыш.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, горе-мамаша после задержания попыталась найти оправдание своему чудовищному поведению. Она заявила, что дочка не жила всё время в шкафу. По словам женщины, она положила ребёнка в шкаф временно, потому что пришли гости.

Соседи же полагают, что женщина потеряла рассудок из-за личных проблем. По их словам, муж третировал Юлию. Несмотря на то что они расстались ещё в январе, знакомые допускают, что мужчина мог как-то надавить на неё. При этом Юлия никому не жаловалась на мужа, всё держала в себе.

Моё мнение, что с его стороны давление произошло, она и поделиться ни с кем не могла... Мне её жалко. То, как она смогла поступить... Видимо, просто тронулась умом. С виду, может, и незаметно это, — объяснил сосед в беседе с телеканалом "360".

На Урале мать пыталась заморить голодом новорождённую дочь и держала её полгода в шкафу

Ребёнка случайно нашли подруги женщины, когда пришли в гости.

Ранее Лайф писал о жителе Самарской области, который почти заморил голодом жену за угрозу развестись с ним. Женщина весила всего 35 килограммов, когда её спасли от мужа-тирана.

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