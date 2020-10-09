Прятала в шкафу от гостей. Появилась версия, почему жительница Урала морила дочь голодом

Лайф попытался разобраться в истории с истощённой шестимесячной малышкой, которую 37-летняя мать с рождения прятала в шкафу и морила голодом. Жительница города Карпинска Свердловской области произвела малышку на свет в апреле, но всем соврала: заявила, что у неё был выкидыш.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, горе-мамаша после задержания попыталась найти оправдание своему чудовищному поведению. Она заявила, что дочка не жила всё время в шкафу. По словам женщины, она положила ребёнка в шкаф временно, потому что пришли гости.

Соседи же полагают, что женщина потеряла рассудок из-за личных проблем. По их словам, муж третировал Юлию. Несмотря на то что они расстались ещё в январе, знакомые допускают, что мужчина мог как-то надавить на неё. При этом Юлия никому не жаловалась на мужа, всё держала в себе.

— Моё мнение, что с его стороны давление произошло, она и поделиться ни с кем не могла... Мне её жалко. То, как она смогла поступить... Видимо, просто тронулась умом. С виду, может, и незаметно это, — объяснил сосед в беседе с телеканалом "360".