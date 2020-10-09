В Госдуме увидели попытки США оправдать проблемы с созданием вакцины от CoViD-19

Соединённые Штаты рассчитывают обвинениями в адрес России прикрыть собственные неудачи в разработке действенной вакцины от коронавируса. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявления директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины. Тот обвинял Россию, Китай и Иран в попытках помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции.

— Я думаю, что это способ прикрыть собственные неудачи в разработке этой вакцины, которая действительно нужна миру и особенно США, поскольку там максимальное число заболевших и ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днём, — пояснил в интервью RT Морозов.