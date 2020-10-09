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В Госдуме увидели попытки США оправдать проблемы с созданием вакцины от CoViD-19

Депутат Антон Морозов напомнил, что именно Штаты — лидеры по заболеваемости коронавирусом.

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Фото © ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Соединённые Штаты рассчитывают обвинениями в адрес России прикрыть собственные неудачи в разработке действенной вакцины от коронавируса. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявления директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины. Тот обвинял Россию, Китай и Иран в попытках помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции.

Я думаю, что это способ прикрыть собственные неудачи в разработке этой вакцины, которая действительно нужна миру и особенно США, поскольку там максимальное число заболевших и ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днём, — пояснил в интервью RT Морозов.

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По словам одного из инициаторов, в данном случае речь идёт о научном открытии, масштаб которого сложно переоценить.

Напомним, в России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра имени Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова.

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