В России за сутки впервые выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Это максимальное значение за всё время. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. Общее количество выявленных случаев в стране достигло теперь 1 272 238.