В России за сутки впервые выявлено более 12 тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Это максимальное значение за всё время. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. Общее количество выявленных случаев в стране достигло теперь 1 272 238.
Эксперт назвала месяц, в котором ожидается пик заболеваемости коронавирусом в РоссииОна также уточнила период, когда ситуация в стране с CoViD-19 должна стабилизироваться.
За сутки в стране из-за CoViD-19 скончался 201 человек. Общее количество жертв достигло 22 257 человек. Количество выздоровевших увеличилось на 7092 — до 1 009 421 человека.
Глава Роспотребнадзора ранее рассказывала, что рост заболеваемости CoViD-19 отмечается примерно в 60 российских регионах. Благополучных по этому показателю почти на треть меньше.
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