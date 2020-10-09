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Власти Москвы объяснили, зачем собирают данные об отправленных на удалёнку работниках

Отмечается, что эта информация носит неперсонифицированный характер.

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Фото © imago images / Lichtgut

Сведения о сотрудниках, которые будут переведены московскими работодателями на удалённый режим работы, будут использованы для оценки пассажиропотока в российской столице и не будут персонифицированы. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника,приводит его слова ТАСС.

Иванов отмечает, что главный смысл заключается в оценке эффективности мер, которые предпринял работодатель для перевода сотрудников на работу удалённо. Он подчеркнул, что главный смысл всего этого заключается в сокращении количества социальных контактов, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

Москвичам объяснили, кого коснётся переход на удалёнку

Организовать рабочие места на дому рекомендовали для половины офисных сотрудников.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября переход на удалённый режим работы станет обязательным, что обусловлено ситуацией с коронавирусом в столице. Такой формат работы частично введён в Кремле и Госдуме.

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