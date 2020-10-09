Власти Москвы объяснили, зачем собирают данные об отправленных на удалёнку работниках

Сведения о сотрудниках, которые будут переведены московскими работодателями на удалённый режим работы, будут использованы для оценки пассажиропотока в российской столице и не будут персонифицированы. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

— Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника, — приводит его слова ТАСС.

Иванов отмечает, что главный смысл заключается в оценке эффективности мер, которые предпринял работодатель для перевода сотрудников на работу удалённо. Он подчеркнул, что главный смысл всего этого заключается в сокращении количества социальных контактов, чтобы снизить риски распространения коронавируса.