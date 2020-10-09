Эксперт назвала месяц, в котором ожидается пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России придётся на следующий месяц. Об этом сообщила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, передаёт РИА "Новости".

— Пик заболеваемости можно ожидать к середине ноября, а после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться, — отметила она.

Эксперт добавила, что показатели прироста числа заболевших на данный момент не так страшны. Она подчеркнула, что диагностика стала лучше, тестов для выявления CoViD-19 проводится всё больше. Кроме того, важны и особенности расчёта статистических показателей: числа заразившихся коронавирусом на 100 тысяч населения и коэффициента распространения инфекции (Rt).

— Например, лидерами по числу заразившихся на 100 тысяч человек на сегодняшний день являются Ямало-Ненецкий АО (3070,1, Rt 1,09), Калмыкия (2556,5, Rt 0,98) и Москва (2543,6), в то время как лидерами по приросту стали Курганская область (Rt 1,55) с числом заражений 494,1 на 100 тысяч человек, Орловская область (Rt 1,4), Еврейская АО (Rt 1,39) с числом заражений 690,1. При такой низкой базе сравнения даже незначительное увеличение числа заболевших даст скачок темпа прироста, — уточнила Лебединская.

Эксперт заметила, что пока сложно сказать, какой вариант для национальной экономики "безболезненнее": апрельский, когда до 70% всех инфицированных концентрировалось в нескольких крупных агломерациях, либо октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах РФ.