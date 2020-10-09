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Врач рассказала, о какой еде лучше забыть до конца пандемии

Специалист также рекомендовала пить больше жидкости.

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Как известно, питание оказывает влияние в том числе и на иммунитет нашего организма, а потому в условиях пандемии коронавируса подходить к вопросу потребления пищи лучше с умом и стараться помогать самому себе. Чтобы это сделать, рекомендуется отказаться от некоторых продуктов. Об этом рассказала врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

От консервов в принципе нужно отказаться — такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда,рассказала она в интервью РИА "Новости".

Ненастина отмечает, что правильным в нынешнее время будет также решение взять под контроль потребление сахара, поскольку он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, важно давать своему организму достаточно витаминов и минералов. Проще всего это сделать с помощью овощей и салатной зелени. Желательно наличие в рационе рыбы, морепродуктов, мяса птицы и пить побольше жидкости.

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Он отмечает, что большинству россиян в принципе следовало бы пропить его курс.

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