Стоимость антисептиков и перчаток в России превысила весенние показатели

Средняя стоимость антисептиков и медицинских перчаток в России в сентябре выросла относительно показателей марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании "Такском".

В ФАС ответили на опасения по поводу дефицита масок и антисептиков Сейчас цены на эти товары только снижаются.

В то же время средняя стоимость антисептиков в сентябре достигла 403 рублей, что на 17% выше показателей марта. А вот медицинские маски, напротив, к сентябрю сбавили в цене 24% — до 113 рублей. Данные составлены по сведениям из более чем 22 миллиардов чеков по всей России.