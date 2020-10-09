Стоимость антисептиков и перчаток в России превысила весенние показатели

Средняя стоимость антисептиков и медицинских перчаток в России в сентябре выросла относительно показателей марта. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании "Такском".
В ФАС ответили на опасения по поводу дефицита масок и антисептиковСейчас цены на эти товары только снижаются.
— Средняя цена на перчатки составила 181 рубль за упаковку — их стоимость выросла на 34%, — говорится в сообщении.
В то же время средняя стоимость антисептиков в сентябре достигла 403 рублей, что на 17% выше показателей марта. А вот медицинские маски, напротив, к сентябрю сбавили в цене 24% — до 113 рублей. Данные составлены по сведениям из более чем 22 миллиардов чеков по всей России.
Ранее Лайф рассказывал, какую главную ошибку допускают все, кто пользуется антисептиком.
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