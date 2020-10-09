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В Москве выявили ещё 3701 случай коронавируса

При этом цифра в целом по стране побила сегодня рекорд — 12 тысяч заболевших.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

За сутки в Москве выявлен 3701 новый случай коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1424 пациента, а всего число поборовших болезнь превышает уже 259 тысяч. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Рост числа заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Также рост заболевших связывают с сезонными простудными заболеваниями, что характерно не только для России. К тому же москвичи в сентябре стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.

Эксперт назвала месяц, в котором ожидается пик заболеваемости коронавирусом в России

Она также уточнила период, когда ситуация в стране с CoViD-19 должна стабилизироваться.

При этом с сегодняшнего дня в качестве меры по борьбе с коронавирусом власти Москвы приостановили действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин поручил работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим работы.

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