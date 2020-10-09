В Москве выявили ещё 3701 случай коронавируса

За сутки в Москве выявлен 3701 новый случай коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1424 пациента, а всего число поборовших болезнь превышает уже 259 тысяч. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Рост числа заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Также рост заболевших связывают с сезонными простудными заболеваниями, что характерно не только для России. К тому же москвичи в сентябре стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.