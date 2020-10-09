Стоматолог: Стресс из-за пандемии может стоить вам зубов

Стресс на фоне эпидемии коронавируса может привести к стоматиту и другим заболеваниям полости рта. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала директор Института стоматологии имени Боровского МГМУ Ирина Макеева.

Врач подчеркнула, что практически все заболевания полости рта, в том числе стоматит, могут развиваться на фоне стрессовых состояний — например, из-за распространения CoViD-19. Негативное эмоциональное воздействие может вызывать сбои в работе общей и местной иммунных систем, а также приводить к раздражению слизистой оболочки рта или тканей пародонта.

— Есть даже понятие "стресс-пародонтит" — когда из-за стресса начинается воспаление тканей пародонта, возникает кровоточивость, как будто там действительно присутствует огромное количество пародонтопатогенов. Так что первые рекомендации, которые мы даём нашим пациентам, лечащим такие заболевания, — избегать стрессов, корректировать свой психологический статус, сохранять оптимизм, — добавила Макеева.

Стоматолог предупредила, что нехватка свежего воздуха и отсутствие двигательной активности также могут повлиять на возникновение заболеваний слизистой оболочки рта и пародонта: человек меньше двигается, больше сидит, поэтому его сердце работает хуже. По этой причине возникает явление гиподинамии, которое оказывает крайне негативное воздействие на организм и само по себе является стрессом для человека.

— Возникает застой в малом тазу и во многих кровеносных сосудах. Конечно, всё это негативно сказывается на состоянии органов и тканей полости рта. Тем более многие люди, не выходя из дома, перестают чистить зубы. Этот нюанс тоже очень негативно сказывается на стоматологическом статусе, — пояснила Макеева.