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Стоматолог: Стресс из-за пандемии может стоить вам зубов

Врач предупредила: негативные эмоции способны вызывать серьёзные сбои в работе общей и местной иммунной системы.

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Стресс на фоне эпидемии коронавируса может привести к стоматиту и другим заболеваниям полости рта. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала директор Института стоматологии имени Боровского МГМУ Ирина Макеева.

Врач подчеркнула, что практически все заболевания полости рта, в том числе стоматит, могут развиваться на фоне стрессовых состояний — например, из-за распространения CoViD-19. Негативное эмоциональное воздействие может вызывать сбои в работе общей и местной иммунных систем, а также приводить к раздражению слизистой оболочки рта или тканей пародонта.

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К примеру, высокий уровень стресса может привести к депрессии.

Есть даже понятие "стресс-пародонтит" — когда из-за стресса начинается воспаление тканей пародонта, возникает кровоточивость, как будто там действительно присутствует огромное количество пародонтопатогенов. Так что первые рекомендации, которые мы даём нашим пациентам, лечащим такие заболевания, — избегать стрессов, корректировать свой психологический статус, сохранять оптимизм, добавила Макеева.

Стоматолог предупредила, что нехватка свежего воздуха и отсутствие двигательной активности также могут повлиять на возникновение заболеваний слизистой оболочки рта и пародонта: человек меньше двигается, больше сидит, поэтому его сердце работает хуже. По этой причине возникает явление гиподинамии, которое оказывает крайне негативное воздействие на организм и само по себе является стрессом для человека.

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Специалист также рекомендовала пить больше жидкости.

Возникает застой в малом тазу и во многих кровеносных сосудах. Конечно, всё это негативно сказывается на состоянии органов и тканей полости рта. Тем более многие люди, не выходя из дома, перестают чистить зубы. Этот нюанс тоже очень негативно сказывается на стоматологическом статусе, пояснила Макеева.

Медик рекомендовала при возникновении раздражения на слизистой оболочке рта незамедлительно обратиться к стоматологу, а также соблюдать щадящую диету, не употреблять горячие напитки, отказаться от курения, чистить зубы только мягкой щёткой и не применять в этот период сильно пенящиеся зубные пасты.

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