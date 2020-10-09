Михаил Мишустин прибыл в Армению — видео

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Ереван. Там он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Оно состоится в спортивно-концертном комплексе в столице республики.
Уже проведена церемония фотографирования глав делегаций. Заседание сначала пройдёт в узком кругу, а потом в расширенном. Главы правительств обсудят работу Евразийского экономического союза, проект интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли. Отдельной темой станет борьба с пандемией коронавируса.
Российский премьер также проведёт беседы с армянским коллегой Николом Пашиняном и главой Правительства Белоруссии Романом Головченко.
Напомним, что для Михаила Мишустина это уже второй зарубежный визит за последнее время. В сентябре глава правительства побывал в Белоруссии, где обсудил усиление экономического сотрудничества.
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