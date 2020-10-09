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В Омске спасли собаку-робинзона. Жила одна на острове несколько дней — видео

Оголодавшему животному пришлось дать снотворное, чтобы вывезти на большую землю.

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Спасатели и волонтёры спасли собаку, которая уже несколько дней не могла покинуть островок посреди Иртыша. Истощённое животное пыталось добраться до берега вплавь, но на полпути возвращалось обратно, а по ночам непрестанно выло. Местные жители не смогли самостоятельно вызволить пса и обратились в МЧС.

Мы прикормили её, оставили еду возле клетки-ловушки с надеждой, что она зайдёт в неё. Но пёс боялся. Поэтому волонтёры применили снотворное, — рассказал госинспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Дмитрий Кузнецов.

Когда снотворное подействовало, собаку поместили в клетку и вывезли с острова. Напуганное животное доставили в приют, где о нём позаботятся специалисты.

Фермер перепутал с телятами. В Кемеровской области спасли и выкормили лосёнка — видео

Чтобы выходить животное, зоологам приходилось привозить с фермы свежее коровье молоко и кормить его каждые четыре часа.

Ранее Лайф публиковал видео спасения перепуганного енота с дерева на востоке Москвы. Спойлер: спецоперация закончилась полным фиаско.

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