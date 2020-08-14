Фермер перепутал с телятами. В Кемеровской области спасли и выкормили лосёнка — видео

Видео © LIFE

В Кемеровской области спасли маленького лосёнка, который остался без матери и забрёл к коровам на ферму в посёлке Усть-Тарсьма. Владелец участка Сергей Хайбул сначала не смог отличить волосатого гостя от своих телят, а потом и вовсе подумал, что это козлёнок. Когда фермер наконец понял, что перед ним новорождённый лосёнок, он позвонил в Департамент по охране объектов животного мира.

Животное отловили и передали в экокомплекс "Танай". Там определили, что лосёнок девочка, и дали ей имя Виктория. Новую обитательницу посадили в специальный вольер и начали выхаживать. Ей ежедневно привозили с фермы свежее коровье молоко и кормили каждые четыре часа. Виктория окрепла и уже привязалась к сотрудникам экопарка. Зоологи тоже привыкли к ней и называют не иначе как маленьким ребёнком.

— Малышка попала в беду, надо было спасать. Выкормили, выходили. Очень жизнерадостный у нас ребёнок теперь растёт, который, наверное, в будущем перерастёт всех абсолютно в этом парке, — говорит замгендиректора "Таная" Иван Носков.