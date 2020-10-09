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Сбер спрогнозировал, когда будет пик заболеваемости коронавирусом в России

Всё зависит от того, как народ будет соблюдать меры безопасности.

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Фото © AP / ТАСС

Существует несколько сценариев развития эпидемии коронавируса в Москве и России. Все они зависят от соблюдения мер безопасности. Об этом говорится в прогнозе Сбера, который сделан с помощью математической модели SEIR.

Выводы таковы: если граждане будут носить маски, соблюдать другие правила, то пик заболеваемости наступит 8 ноября с 16 864 новыми случаями заражения. Если строгого соблюдения мер безопасности не будет, то пик всё равно выпадет на 8 ноября, но выявленных случаев будет больше — 17 645. Частое же нарушение мер безопасности приведёт к пику 12 ноября с 23 325 случаями CoViD-19 за сутки.

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Он отмечает, что большинству россиян в принципе следовало бы пропить его курс.

Согласно прогнозу, в Москве при соблюдении мер безопасности пик заболеваемости может наступить 17 октября, прирост составит 4865 случаев. А самое большое число инфицированных (7969 человек) будет зарегистрировано 24 октября, если жители столицы будут пренебрегать масками и перчатками.

В России за минувшие сутки выявлено ещё 12 126 человек с коронавирусом. Прежний антирекорд был поставлен 11 мая — 11 656 человек. Общее количество выявленных случаев в стране достигло теперь 1 272 238.

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