Сбер спрогнозировал, когда будет пик заболеваемости коронавирусом в России

Существует несколько сценариев развития эпидемии коронавируса в Москве и России. Все они зависят от соблюдения мер безопасности. Об этом говорится в прогнозе Сбера, который сделан с помощью математической модели SEIR.

Выводы таковы: если граждане будут носить маски, соблюдать другие правила, то пик заболеваемости наступит 8 ноября с 16 864 новыми случаями заражения. Если строгого соблюдения мер безопасности не будет, то пик всё равно выпадет на 8 ноября, но выявленных случаев будет больше — 17 645. Частое же нарушение мер безопасности приведёт к пику 12 ноября с 23 325 случаями CoViD-19 за сутки.

Согласно прогнозу, в Москве при соблюдении мер безопасности пик заболеваемости может наступить 17 октября, прирост составит 4865 случаев. А самое большое число инфицированных (7969 человек) будет зарегистрировано 24 октября, если жители столицы будут пренебрегать масками и перчатками.