Сибиряк напал на полицию, а потом прикрывался взятыми в заложники детьми

Сотрудники полиции Красноярского края получили сообщение об агрессивном жителе посёлка Тасеево. Отмечалось, что он был пьян, избил собственную сестру. Когда наряд полиции прибыл на место вызова, вооружённый топором мужчина накинулся на их служебный автомобиль, прорубил лобовое стекло и скрылся.

Впрочем, как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, искать его долго не пришлось. Мужчина забаррикадировался в доме у своей знакомой, которая жила рядом, и отказался выходить. А чтобы полицейские не пытались его задержать, он заявил, что взял в заложники 29-летнюю хозяйку дома и её пятерых малолетних детей.

— В ходе переговоров полицейским удалось отвлечь мужчину и задержать его. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Женщина и её малолетние дети не пострадали, сейчас с ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, — сообщили в пресс-службе.