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Уральскую школу оштрафовали за "игру в заложников" на уроке

Директору учебного заведения назначили отдельное наказание за необычный метод, испугавший детей.

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Фото © Соцсети

Прокуратура Тюменской области привлекла к ответственности четырёх человек за инсценировку захвата заложников на уроке ОБЖ в школе № 2 в городе Ишиме. О результатах проверки сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из-за необычного урока объявили выговор директору школы, его заместителю и учителю ОБЖ. Также было сделано замечание заместителю директора по социальным вопросам ишимского Департамента по образованию.

Кроме того, по инициативе прокуратуры директор школы привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей оштрафовано само учебное заведение за нарушение прав обучающихся, — добавили в ведомстве.

"Дети чувствуют себя хорошо". Директор ишимской школы оправдалась за "игру в заложников" на уроке

По словам Татьяны Александровны, никто из родителей из-за необычного урока не жаловался.

Напомним, в пятом классе школы № 2 в Ишиме 4 сентября прошло занятие по выживанию во время захвата заложников. Нападение инсценировали мужчины в камуфляжной форме, масках и с предметами, похожими на огнестрельное оружие.

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