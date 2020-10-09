Уральскую школу оштрафовали за "игру в заложников" на уроке

Прокуратура Тюменской области привлекла к ответственности четырёх человек за инсценировку захвата заложников на уроке ОБЖ в школе № 2 в городе Ишиме. О результатах проверки сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из-за необычного урока объявили выговор директору школы, его заместителю и учителю ОБЖ. Также было сделано замечание заместителю директора по социальным вопросам ишимского Департамента по образованию.

— Кроме того, по инициативе прокуратуры директор школы привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. На 50 тысяч рублей оштрафовано само учебное заведение за нарушение прав обучающихся, — добавили в ведомстве.