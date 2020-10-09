ЦБ отозвал лицензии у двух банков в Кабардино-Балкарии

Центральный банк отозвал лицензии у двух зарегистрированных в Кабардино-Балкарии банков — "Майского" и "Прохладного". Как сообщается на сайте регулятора, причиной стали многочисленные нарушения законодательства.

Так, обе кредитные организации занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. При этом "Майский" допускал нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также пренебрегал фиксацией операций, подлежащих обязательному контролю, и, соответственно, не направлял сведения о таких операциях в установленный срок в уполномоченный орган.

Что касается банка "Прохладный", по данным ЦБ, более 70% его кредитного портфеля представлено проблемными ссудами.

В оба банка будут назначены временные администрации ЦБ. Они будут действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.