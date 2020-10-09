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Расстреляли за долги. СКР завершил расследование убийства главы ЖСК в Новосибирске

Следователям удалось опровергнуть алиби обвиняемого, что якобы в день убийства он находился в Санкт-Петербурге.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Новосибирске завершено расследование резонансного преступления, произошедшего в начале года. 27 январе неизвестный тремя выстрелами из пистолета убил председателя ЖСК "Залесский". Было возбуждено уголовное дело по двум статьям "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Убийство". Подозрение пало на бизнес-партнёра убитого, как установили оперативники, причиной преступления могли стать долги главы ЖСК.

Стоит отметить, что убийство потерпевшего произошло на почве финансовых споров, разногласий и долговых обязательств, в процессе доказывания вины обвиняемого в совершённом преступлении следователями СКР было опровергнуто искусственно сфабрикованное им ложное алиби, связанное с нахождением в день убийства в г. Санкт-Петербурге, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

После предъявленных доказательств подозреваемый полностью сознался в убийстве. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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