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Под Новосибирском парень насмерть забил невесту в день свадьбы, приревновав к одному из гостей

Страшная история произошла в посёлке Чик в Коченёвском районе.

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Фото © Соцсети

29 сентября 33-летний Степан Д. и его 35-летняя избранница Оксана П. связали себя узами брака. Однако праздник обернулся кровавой трагедией, разыгравшейся на глазах у гостей и местных жителей. Когда супруги отмечали начало новой жизни, распивая алкоголь, новоиспечённый муж приревновал возлюбленную к одному из присутствующих на торжестве, пишет НГС.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Степан впал в ярость и набросился на Оксану. Он таскал девушку за волосы, бил её руками и ногами, нанося удары по телу и голове. Гости попытались вступиться за жертву, но обезумевший парень давал им жёсткий отпор. Закончив свои зверства, муж сбросил тело жены в близлежащий овраг. Оксана скончалась от полученных травм. А вдовца-убийцу заключили под стражу. Свою вину он отрицать не стал.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Ранее Степан уже был судим за разбой и убийство. Оксана об этом знала — они познакомились по переписке около года назад, когда парень сидел в тюрьме. Девушка с нетерпением ждала его выхода на свободу. И, по словам подруги, была по-настоящему влюблена, пишет МК.

Она его по-настоящему любила, ждала освобождения. Вышел из тюрьмы он где-то в конце июля или начале августа. С тех пор они лично общались, всё было нормально

Подруга убитой

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Подруга рассказала, что Оксана часто болела, из-за чего много времени проводила в больницах. Девушка любила заниматься садоводством, часто размещая фото цветов на своей странице. У Степана соцсети выглядели не так мирно. В аудиозаписях — "тюремная лирика": песни с названиями "Каторжанская", "Арестантская", "Шпана". А на стене цитаты из "пацанских пабликов": "Найти девушку с упругой *** легко, а ты попробуй найти такую, которая не сольёт и не сбежит, когда бабки закончатся". Также на страницах у горе-супругов много совместных фото. По словам знакомых, в 2016 году у Оксаны убили первого мужа, недавно умер её отец, а брат тоже сидел в тюрьме.

Необычные увлечения девушки, которая погибла на вписке в Питере, выпав голой с 13-го этажа

Правоохранители задержали парня, подозреваемого в её убийстве.

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