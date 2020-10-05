Под Новосибирском парень насмерть забил невесту в день свадьбы, приревновав к одному из гостей

29 сентября 33-летний Степан Д. и его 35-летняя избранница Оксана П. связали себя узами брака. Однако праздник обернулся кровавой трагедией, разыгравшейся на глазах у гостей и местных жителей. Когда супруги отмечали начало новой жизни, распивая алкоголь, новоиспечённый муж приревновал возлюбленную к одному из присутствующих на торжестве, пишет НГС.

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Степан впал в ярость и набросился на Оксану. Он таскал девушку за волосы, бил её руками и ногами, нанося удары по телу и голове. Гости попытались вступиться за жертву, но обезумевший парень давал им жёсткий отпор. Закончив свои зверства, муж сбросил тело жены в близлежащий овраг. Оксана скончалась от полученных травм. А вдовца-убийцу заключили под стражу. Свою вину он отрицать не стал.

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Ранее Степан уже был судим за разбой и убийство. Оксана об этом знала — они познакомились по переписке около года назад, когда парень сидел в тюрьме. Девушка с нетерпением ждала его выхода на свободу. И, по словам подруги, была по-настоящему влюблена, пишет МК.

Она его по-настоящему любила, ждала освобождения. Вышел из тюрьмы он где-то в конце июля или начале августа. С тех пор они лично общались, всё было нормально Подруга убитой

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