Необычные увлечения девушки, которая погибла на вписке в Питере, выпав голой с 13-го этажа

В Санкт-Петербурге, на Ново-Александровской улице, разыгралась трагедия. 19 сентября жильцы одного из домов услышали странные звуки, а после под окнами обнаружили труп обнажённой девушки. Погибшей оказалась 22-летняя уроженка Воркуты Яна Ч.

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Накануне её пригласили в гости трое парней. Предварительно, молодые люди вели с Яной интимную переписку, а потом решили встретиться лично. Компания распивала алкоголь, а после весёлых посиделок легла спать. Но вскоре 31-летний Павел М. проснулся от того, что девушка якобы стала наносить ему удары ножом. Он бросился на улицу за помощью, а когда вернулся, приятели продолжали спать, но гостьи уже не было в квартире. Она выпала из окна 13-го этажа.

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На момент гибели Яна уже три года жила в Северной столице, пишет "Рен-ТВ". Среди групп в соцсетях, в которых состояла девушка, были "Вписки Питера", "Мир маньяков и серийных убийц", "Ужасы и мистика", а также паблики по поиску моделей. Воркутянка интересовалась татуировками и эстетикой обнажённого женского тела — подобные фото нередко появлялись у неё на странице. Также недавно погибшая сохранила себе картинки с тревожными подписями "Либо ты, либо тебя", "Я тебе горло вскрою, это тебя заткнёт", на которых были изображены ножи.

Фото © Соцсети