Заклеила ребёнку рот скотчем. Прокуратура проверяет сообщения об агрессивном учителе из Уфы

В Уфе прокуратура проверяет информацию о преподавателе одной из местных школ, на которую поступила жалоба от родителей, что якобы педагог проявляет агрессию по отношению к детям, а одному из четвероклассников даже заклеила рот скотчем.

— Прокуроры выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения, проверено соблюдение законодательства об образовании и об охране здоровья обучающихся, в том числе на безопасное пребывание в школе, — сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили журналисты "Комсомольской правды", речь идёт об одной из лучших школ города. Мама школьника пожаловалась на классного руководителя, которая не только оскорбляет учеников, но и применяет к ним физическую силу.

— Одноклассник её сына, чья мама обратилась к ней за поддержкой, потому что учительница била его головой о парту, не ходит в школу уже неделю, так как боится, что над ним будет там издеваться учитель, — говорится в публикации.

Доследственную проверку действий учителя также начал и региональный СК, будет опрошено руководство школы, а также весь педагогический состав, изучены условия обучения и соблюдение законности методов воспитания. По итогам будет дана правовая оценка случившегося.