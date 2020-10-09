Опубликована карта с результатами проб воды на Камчатке

Карта с информацией о результатах исследования проб морской воды, взятых на побережье Камчатки, опубликована на официальном сайте правительства региона. О её появлении сообщил в "Телеграме" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
В связи со сложившейся экологической ситуацией на Камчатке за минувшую неделю собрали сотни образцов, над которыми работают лучшие лаборатории России. Исследуется не только вода, но и грунт с воздухом. Анализы проводят специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, а также множество учёных.
Химик рассказал, чем опасен найденный у берегов Камчатки фенол. Он может попасть в рыбу и водопроводПревышение допустимого уровня вещества может быть вызвано сточными водами или выбросами химической промышленности.
О том, что Камчатка переживает экологическое бедствие, стало известно в конце сентября. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.
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