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Опубликована карта с результатами проб воды на Камчатке

Получить доступ к итогам исследований на содержание загрязняющих веществ может любой.

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Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Карта с информацией о результатах исследования проб морской воды, взятых на побережье Камчатки, опубликована на официальном сайте правительства региона. О её появлении сообщил в "Телеграме" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В связи со сложившейся экологической ситуацией на Камчатке за минувшую неделю собрали сотни образцов, над которыми работают лучшие лаборатории России. Исследуется не только вода, но и грунт с воздухом. Анализы проводят специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, а также множество учёных.

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Превышение допустимого уровня вещества может быть вызвано сточными водами или выбросами химической промышленности.

О том, что Камчатка переживает экологическое бедствие, стало известно в конце сентября. На побережье Авачинского залива выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.

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