Опубликована карта с результатами проб воды на Камчатке

Карта с информацией о результатах исследования проб морской воды, взятых на побережье Камчатки, опубликована на официальном сайте правительства региона. О её появлении сообщил в "Телеграме" губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В связи со сложившейся экологической ситуацией на Камчатке за минувшую неделю собрали сотни образцов, над которыми работают лучшие лаборатории России. Исследуется не только вода, но и грунт с воздухом. Анализы проводят специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, КамчатНИРО, Кроноцкого заповедника, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, а также множество учёных.