"Звёзды, ежи мёртвые". Учёные рассказали Лайфу о страшных итогах осмотра дна в Авачинском заливе

Группа учёных Кроноцкого заповедника, активисты Greenpeace и представители Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) отправились до мыса Налычево, острова Крашенинникова и мыса Шипунский для определения границ загрязнения океана у побережья Камчатки. Вместе с ними в море вышла съёмочная группа Лайфа.

На дне в Авачинском заливе севернее реки Налычева водолазы обнаружили большое количество мёртвых животных. Морские ежи, звёзды погибли. Хитоны — "полуживые". Рыба не так пострадала.

Как сообщила Лайфу замдиректора Кроноцкого заповедника Дарья Паничева, из исследованных акваторий были взяты новые пробы. Чтобы заявлять о наличии или отсутствии техногенного загрязнения, необходимо дождаться результатов анализов.