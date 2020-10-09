"Звёзды, ежи мёртвые". Учёные рассказали Лайфу о страшных итогах осмотра дна в Авачинском заливе

Группа учёных Кроноцкого заповедника, активисты Greenpeace и представители Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) отправились до мыса Налычево, острова Крашенинникова и мыса Шипунский для определения границ загрязнения океана у побережья Камчатки. Вместе с ними в море вышла съёмочная группа Лайфа.
На дне в Авачинском заливе севернее реки Налычева водолазы обнаружили большое количество мёртвых животных. Морские ежи, звёзды погибли. Хитоны — "полуживые". Рыба не так пострадала.
Как сообщила Лайфу замдиректора Кроноцкого заповедника Дарья Паничева, из исследованных акваторий были взяты новые пробы. Чтобы заявлять о наличии или отсутствии техногенного загрязнения, необходимо дождаться результатов анализов.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
Как сообщал Лайф, в конце сентября на побережье Авачинского залива на Камчатке выбросило тысячи мёртвых морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Учёные также заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. В то же время на здоровье пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии.
Комментариев: 0