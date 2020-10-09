Эксперт рассказал, какие фото в соцсетях привлекают мошенников

Конфиденциальность является неотъемлемой частью жизни любого человека, но многие люди не задумываются об этом и публикуют в Сети данные, которые могут использовать злоумышленники. Даже простая фотография, сделанная из окна квартиры или офиса, может стать предметом их интереса. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель директора института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин.

Эксперт пояснил, что соцсети и сайты, как правило, не "очищают" историю фотографии, то есть если пользователь делает снимок с мобильного телефона при включённых данных о геопозиции, в базе сохраняется вся информация о том, где конкретно была сделана фотография. EXIF-данные закрепляются за каждой фотографией вне зависимости от того, с какого устройства она сделана.

Аверин подчеркнул, что при отправке фото в личном сообщении в социальной сети при включённых геоданных в метке к изображению будет видна информация о том, где именно была сделана фотография (например, на какой улице). Этого вполне достаточно, чтобы недоброжелатель смог активно следить за человеком.