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Дочь известного ведущего раскрыла жестокие законы соцсетей, показав себя до и после ретуши

Девушка призывает других не сравнивать себя с картинками из виртуальной реальности.

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Фото © Instagram / em_clarkson

26-летняя дочка популярного английского телеведущего и журналиста Джереми Кларксона не стесняется показывать своё тело без прикрас. На этот раз Эмили выложила в "Инстаграме" ролик, чтобы подчеркнуть, насколько зачастую иллюзорны красивые картинки в соцсетях. Девушка продемонстрировала, как изменилось её лицо при помощи редактирования, и отметила, что в конечной версии сама не узнала себя.

Видео © Instagram / em_clarkson

В отфотошопленном варианте у Эмили идеально гладкая кожа без прыщей, безупречный макияж, пушистые ресницы, тонкий нос и роскошная копна волос. В реальности же девушка выглядит не совсем так.

Фото © Instagram / em_clarkson

Мы сравниваем себя с людьми, которых просто не существует. Я смотрю на свои отредактированные фото и едва себя узнаю

Эмили Кларксон

Фото © Instagram / em_clarkson

Эмили призывает своих подписчиков к тому, чтобы они перестали стремиться к недостижимому идеалу и сравнивать себя с людьми, которых просто не существует.

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Девушка считает, что путь к красивому телу начинается с любви к себе.

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