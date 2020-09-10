Дочь известного ведущего раскрыла жестокие законы соцсетей, показав себя до и после ретуши

26-летняя дочка популярного английского телеведущего и журналиста Джереми Кларксона не стесняется показывать своё тело без прикрас. На этот раз Эмили выложила в "Инстаграме" ролик, чтобы подчеркнуть, насколько зачастую иллюзорны красивые картинки в соцсетях. Девушка продемонстрировала, как изменилось её лицо при помощи редактирования, и отметила, что в конечной версии сама не узнала себя.
Видео © Instagram / em_clarkson
В отфотошопленном варианте у Эмили идеально гладкая кожа без прыщей, безупречный макияж, пушистые ресницы, тонкий нос и роскошная копна волос. В реальности же девушка выглядит не совсем так.
Мы сравниваем себя с людьми, которых просто не существует. Я смотрю на свои отредактированные фото и едва себя узнаю
Эмили Кларксон
Эмили призывает своих подписчиков к тому, чтобы они перестали стремиться к недостижимому идеалу и сравнивать себя с людьми, которых просто не существует.
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