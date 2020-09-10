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Ведущая "Матч ТВ" едва сдержала слёзы, когда коллега сделал ей предложение в прямом эфире

Ведущая новостей на "Матч ТВ" надолго запомнит этот прямой эфир, ведь на глазах у десятков тысяч зрителей молодой человек сделал ей предложение руки и сердца.

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Кадр из видео © Матч ТВ

Телеведущий Сергей Розанов застал свою девушку врасплох. Когда Элеонора Хабибулина заканчивала очередной выпуск новостей на "Матч ТВ", журналист неожиданно подключился к эфиру с "новостью, которую она запомнит на всю жизнь". Прямо в студии телеканала мужчина сделал ей предложение руки и сердца.

Я хочу спросить тебя сегодня: готова ли ты и дальше разделять со мной то самое счастье, одно на двоих? Я, Сергей Розанов, хочу спросить: готова ли ты взять мою фамилию?

Сергей Розанов

Видео © Матч ТВ

Девушка к такому повороту событий была явно не готова. Обращаясь к коллегам в студии, Элеонора пошутила: "Такие новости мы не готовили. Как мне теперь работать дальше?" Но, несмотря на смущение и смех, ведущая без каких-либо сомнений предложение приняла. Будущие супруги опубликовали запись эфира в своих соцсетях. Судя по комментариям, фанаты уже давно ждали, когда пара скрепит свой союз. Неудивительно, ведь знакомы они уже больше пяти лет и регулярно делятся с подписчиками общими фотографиями с совместных поездок.

Сергей, поздравляю! Красивая пара! Будьте счастливы всегда, как в эти минуты на видео!🎉🎉🎉

medvediza1982

Это просто самый романтический прямой 🎥🔥 поздравляю 🍀👍

vadim_chernyaev

Вот это да!!!!!! Наконец!!! 🤪 ребята, поздравляю вас 💐💋

arzhantceva_olga

Фото © Instagram / rozanov_s

И Сергей, и Элеонора уже не первый год работают в медиа. Девушка — на телеканалах "Матч ТВ" и "Живая планета", а мужчина — на SHOPPING LIVE, "Муз-ТВ", а также на радиостанции Megapolis FM.

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