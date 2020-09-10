Ведущая "Матч ТВ" едва сдержала слёзы, когда коллега сделал ей предложение в прямом эфире

Телеведущий Сергей Розанов застал свою девушку врасплох. Когда Элеонора Хабибулина заканчивала очередной выпуск новостей на "Матч ТВ", журналист неожиданно подключился к эфиру с "новостью, которую она запомнит на всю жизнь". Прямо в студии телеканала мужчина сделал ей предложение руки и сердца.
Я хочу спросить тебя сегодня: готова ли ты и дальше разделять со мной то самое счастье, одно на двоих? Я, Сергей Розанов, хочу спросить: готова ли ты взять мою фамилию?
Сергей Розанов
Видео © Матч ТВ
Девушка к такому повороту событий была явно не готова. Обращаясь к коллегам в студии, Элеонора пошутила: "Такие новости мы не готовили. Как мне теперь работать дальше?" Но, несмотря на смущение и смех, ведущая без каких-либо сомнений предложение приняла. Будущие супруги опубликовали запись эфира в своих соцсетях. Судя по комментариям, фанаты уже давно ждали, когда пара скрепит свой союз. Неудивительно, ведь знакомы они уже больше пяти лет и регулярно делятся с подписчиками общими фотографиями с совместных поездок.
Сергей, поздравляю! Красивая пара! Будьте счастливы всегда, как в эти минуты на видео!🎉🎉🎉
medvediza1982
Это просто самый романтический прямой 🎥🔥 поздравляю 🍀👍
vadim_chernyaev
Вот это да!!!!!! Наконец!!! 🤪 ребята, поздравляю вас 💐💋
arzhantceva_olga
Фото © Instagram / rozanov_s
И Сергей, и Элеонора уже не первый год работают в медиа. Девушка — на телеканалах "Матч ТВ" и "Живая планета", а мужчина — на SHOPPING LIVE, "Муз-ТВ", а также на радиостанции Megapolis FM.
WOW-news
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