Ведущая "Матч ТВ" едва сдержала слёзы, когда коллега сделал ей предложение в прямом эфире

Телеведущий Сергей Розанов застал свою девушку врасплох. Когда Элеонора Хабибулина заканчивала очередной выпуск новостей на "Матч ТВ", журналист неожиданно подключился к эфиру с "новостью, которую она запомнит на всю жизнь". Прямо в студии телеканала мужчина сделал ей предложение руки и сердца.

Я хочу спросить тебя сегодня: готова ли ты и дальше разделять со мной то самое счастье, одно на двоих? Я, Сергей Розанов, хочу спросить: готова ли ты взять мою фамилию?

Девушка к такому повороту событий была явно не готова. Обращаясь к коллегам в студии, Элеонора пошутила: "Такие новости мы не готовили. Как мне теперь работать дальше?" Но, несмотря на смущение и смех, ведущая без каких-либо сомнений предложение приняла. Будущие супруги опубликовали запись эфира в своих соцсетях. Судя по комментариям, фанаты уже давно ждали, когда пара скрепит свой союз. Неудивительно, ведь знакомы они уже больше пяти лет и регулярно делятся с подписчиками общими фотографиями с совместных поездок.