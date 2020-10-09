Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Мальчик, которого украл из дома незнакомый мужчина, узнал о настоящих родителях только спустя 31 год

Китаец Лэй и его жена Цзянь последние 30 лет с ужасом вспоминали октябрь 1989 года. Тогда в их доме на неделю поселился путешественник. Вопросов мужчина не вызывал — за ночлег он предложил хорошие деньги. Но в итоге супруги сильно пожалели, что пустили его к себе.

179

Кадр из видео Weixin

Когда дома никого не было, странник быстро собрал вещи и скрылся, схватив с собой годовалого сына пары. Стоило родителям осознать свою ошибку, они тут же обратились в местное отделение полиции и вместе с друзьями больше десяти дней искали сына по всей провинции Гуйчжоу. Но поисковая операция закончилась провалом. Преступник с ребёнком бесследно исчез. Вот только мальчику ещё было суждено встретиться с родителями. Правда, спустя 31 год.

Кадр из видео Weixin

Кадр из видео Weixin

Летом 2020-го жителю уезда Пичжоу провинции Цзянсу по фамилии Шен пришло время обновить удостоверение личности. Для этого в полиции ему нужно было сдать тест ДНК для национальной базы. Тогда дело о пропавшем мальчике впервые сдвинулось с места. Оказалось, кровь китайца совпадает с образцом похищенного младенца.

Кадры из видео Weixin

Такие новости сильно удивили Шена, который к 32 годам сам успел обзавестись семьёй. Он и понятия не имел, что его похищали, хотя и жаловаться не на что — его приёмные родители хорошо к нему относились, пишет Weixin. Специальную церемонию по воссоединению семьи удалось организовать только 29 сентября. Тогда родители впервые встретились с сынишкой. Переживания стариков попали на видео.

Прошёл 31 год. Мы всегда ждали и искали тебя, и вот наконец мы нашли

Родители пропавшего ребёнка

Пропавшую без вести женщину нашли спустя два года благодаря рыбакам, которые вытащили её из океана

Семья Анжелики Гайтан не имела ни малейшего понятия о том, где была женщина в последние два года. До тех пор, пока два героя-рыбака не наткнулись на неё, плывущую посреди океана с закрытыми глазами.

Выбор редакции

Власти США обвинили Россию в попытках помешать изобрести вакцину от коронавируса

сегодня в 00:04

2-летний сын показал мамину грудь в прямом эфире, рассмешив и ведущих, и зрителей

5 октября, 11:37

Маколей Калкин повторил знаменитую сцену из фильма "Один дома", надев для этого "кожу молодого себя"

сегодня в 08:38

Эксперт рассказал, какие фото в соцсетях привлекают мошенников

сегодня в 09:10

"Выжила чудом". Кузнецова рассказала о семье, где мать пыталась заморить дочь голодом в шкафу

сегодня в 09:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.