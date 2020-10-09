Мальчик, которого украл из дома незнакомый мужчина, узнал о настоящих родителях только спустя 31 год

Когда дома никого не было, странник быстро собрал вещи и скрылся, схватив с собой годовалого сына пары. Стоило родителям осознать свою ошибку, они тут же обратились в местное отделение полиции и вместе с друзьями больше десяти дней искали сына по всей провинции Гуйчжоу. Но поисковая операция закончилась провалом. Преступник с ребёнком бесследно исчез. Вот только мальчику ещё было суждено встретиться с родителями. Правда, спустя 31 год.
Кадр из видео Weixin
Летом 2020-го жителю уезда Пичжоу провинции Цзянсу по фамилии Шен пришло время обновить удостоверение личности. Для этого в полиции ему нужно было сдать тест ДНК для национальной базы. Тогда дело о пропавшем мальчике впервые сдвинулось с места. Оказалось, кровь китайца совпадает с образцом похищенного младенца.
Кадры из видео Weixin
Такие новости сильно удивили Шена, который к 32 годам сам успел обзавестись семьёй. Он и понятия не имел, что его похищали, хотя и жаловаться не на что — его приёмные родители хорошо к нему относились, пишет Weixin. Специальную церемонию по воссоединению семьи удалось организовать только 29 сентября. Тогда родители впервые встретились с сынишкой. Переживания стариков попали на видео.
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WOW-news
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