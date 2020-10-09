Мальчик, которого украл из дома незнакомый мужчина, узнал о настоящих родителях только спустя 31 год

Пропавшую без вести женщину нашли спустя два года благодаря рыбакам, которые вытащили её из океана Семья Анжелики Гайтан не имела ни малейшего понятия о том, где была женщина в последние два года. До тех пор, пока два героя-рыбака не наткнулись на неё, плывущую посреди океана с закрытыми глазами.